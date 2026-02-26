Warner Bros. Games: Will ab 2027 mit seinen größten Franchises zurückkehren

Warner Bros. Games will laut CEO JB Perrette ab 2027 mit seinen größten Franchises zu alter Stärke zurückkehren.

JB Perrette, der bei Warner Bros. Discovery das weltweite Streaming- und Gaming-Geschäft verantwortet, sprach über die zukünftige Ausrichtung von Warner Bros. Games. Dabei erklärte er, dass die eigentlichen Erträge ab 2027 und 2028 einsetzen würden, wenn das Unternehmen zu einigen seiner größten Franchises zurückkehre. Konkrete Titel nannte er nicht.

Mit Blick auf das Gaming-Geschäft räumte er ein, dass 2025 ein Jahr des Neuanfangs gewesen sei. Die Sparte habe sich verzettelt, da zu viele Marken mit einer zu breiten Studioaufstellung verfolgt worden seien. Für dieses Jahr sind unter anderem ein neues Lego Batman-Spiel sowie ein mobiles Spiel im Game of Thrones-Universum mit dem Titel Dragon Fire geplant.

Für 2027 und 2028 stellte Perrette deutlich größere Projekte in Aussicht.

Beobachter gehen davon aus, dass damit unter anderem eine Fortsetzung von Hogwarts Legacy gemeint sein könnte, die zeitlich mit dem Start der geplanten Harry Potter-Serie auf HBO zusammenfallen dürfte. Offizielle Bestätigungen zu konkreten Projekten stehen jedoch weiterhin aus.

Fest steht, dass Warner Bros. Games seine bekanntesten Marken erneut in den Mittelpunkt rücken will und die entscheidenden Impulse erst in den Jahren 2027 und 2028 erwartet werden.