Warner Bros. Games: Will ab 2027 mit seinen größten Franchises zurückkehren

JB Perrette, der bei Warner Bros. Discovery das weltweite Streaming- und Gaming-Geschäft verantwortet, sprach über die zukünftige Ausrichtung von Warner Bros. Games. Dabei erklärte er, dass die eigentlichen Erträge ab 2027 und 2028 einsetzen würden, wenn das Unternehmen zu einigen seiner größten Franchises zurückkehre. Konkrete Titel nannte er nicht.
Mit Blick auf das Gaming-Geschäft räumte er ein, dass 2025 ein Jahr des Neuanfangs gewesen sei. Die Sparte habe sich verzettelt, da zu viele Marken mit einer zu breiten Studioaufstellung verfolgt worden seien. Für dieses Jahr sind unter anderem ein neues Lego Batman-Spiel sowie ein mobiles Spiel im Game of Thrones-Universum mit dem Titel Dragon Fire geplant.
Für 2027 und 2028 stellte Perrette deutlich größere Projekte in Aussicht.
Beobachter gehen davon aus, dass damit unter anderem eine Fortsetzung von Hogwarts Legacy gemeint sein könnte, die zeitlich mit dem Start der geplanten Harry Potter-Serie auf HBO zusammenfallen dürfte. Offizielle Bestätigungen zu konkreten Projekten stehen jedoch weiterhin aus.
Fest steht, dass Warner Bros. Games seine bekanntesten Marken erneut in den Mittelpunkt rücken will und die entscheidenden Impulse erst in den Jahren 2027 und 2028 erwartet werden.
Batman ?
Du bist Batman? 😉 Hey, du bist Iceman!
Warum nicht beides vielleicht schreibt Alfred gerade diese Posts hier 😬
Top das se weiter machen mit den Hauptmarken ✌🏻
Ein neues Batman Game wäre mega. Dann aber bitte ohne eine fette MS Freeze im Regenbogen Outfit.
Na da kann man ja mal gespannt bleiben .
Hogwarts Lagacy 2 wäre zwar nice aber sehe ich irgentwie noch nicht für 27/28
Ein neues Rocksteady Batman Spiel dagegen schon.
Auch ein neues Mortal Kombat könnte in dem Zeitraum gut rein passen.
Bin gespannt
Als Harry Potter Fan freu ich mich natürlich auf ein neues Spiel 😁 Aber auf die Serie freu ich mich auch schon. Bin gespannt wie man diese umsetzt.
Ich hoffe, dass man sich beim neuen Batman Spiel mehr der Arkham Reihe annähern wird, statt solch einen Mist wie bei Suicide Squad abzuziehen, Hogwarts Legacy 2 wäre cool mit Quidditch aber.
Bin ich mal gespannt
Wird die Firma nicht gerade verkauft?
Verzettelt ist gut…
Bin mal gespannt, Hogwarth war absolut super. Arkham Batman wäre natürlich der Hammer. Aber auch ein neues Arkham Knights wäre ok, solange man mal die Bremse in Robins LGTBQ Emails zieht.
Richtig gut waren von Warner Brothers eh nur die Batman Arkham Teile und Hogwarts Legacy.
Von den Spielen können sie gerne Fortsetzungen bringen.