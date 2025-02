Warner Bros. Games: Wonder Woman eingestellt, drei Studios geschlossen

Warner Bros. Games stellt die Entwicklung von Wonder Woman ein und macht drei Studios dicht, inklusive Monolith Productions.

Der nächste Rundumschlag in der Videospielbranche hat sich ereignet. Bei Warner Bros. Games wurde nicht nur das seit 2021 in der Entwicklung befindliche Wonder Woman gestrichen. Es trifft auch gleich drei Studios, die der Mutterkonzern Warner Bros. Discovery dichtmacht, wie Bloomberg zuerst berichtete.

Das Studio Monolith Productions, das eben für Wonder Woman verantwortlich war, vor allem aber für Spielereihen wie FEAR, No One Lives Forever oder Mittelerde bekannt war, muss schließen.

Über die Entscheidung, die Entwicklung von Wonder Woman aufzugeben, heißt es von Warner Bros. Discovery via Kotaku: „Wir hatten gehofft, den Spielern und Fans ein möglichst hochwertiges Erlebnis für die ikonische Figur bieten zu können, und leider ist dies im Rahmen unserer strategischen Prioritäten nicht mehr möglich. Dies ist eine weitere schwierige Entscheidung, da wir Monoliths lange Geschichte anerkennen, in der es epische Fan-Erlebnisse durch großartige Spiele lieferte.“

Darüber hinaus wird auch Player First Games, Entwickler von MultiVersus, geschlossen. Für das Free-to-Play-Kampfspiel wurde Anfang des Monats erst das Aus nach der aktuellen Season im Mai 2025 verkündet.

Schließlich muss auch Warner Bros. Games San Diego seine Pforten schließen.

Zur Schließung der Studios heißt es zudem: „Wir mussten einige sehr schwierige Entscheidungen treffen, um unsere Entwicklungsstudios und Investitionen so zu strukturieren, dass wir die bestmöglichen Spiele für unsere wichtigsten Franchises – Harry Potter, Mortal Kombat, DC und Game of Thrones – entwickeln.“ „Nach reiflicher Überlegung schließen wir drei unserer Entwicklungsstudios Monolith Productions, Player First Games und Warner Bros. Games San Diego. Dies ist ein strategischer Richtungswechsel und nicht eine Reflexion über diese Teams oder die Talente, die in ihnen stecken.“