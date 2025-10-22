Warner Bros. Interactive: Erwägt Verkauf seiner Studios – Microsoft an Gaming-Sparte interessiert – Gerücht

Film, TV und Games vor ungewisser Zukunft: Der Medienkonzern prüft laut Berichten den vollständigen Verkauf seiner Produktions- und Spielestudios!

Warner Bros. Discovery steht vor einer möglichen Zäsur in seiner Unternehmensgeschichte. Der Konzern prüft laut aktuellen Informationen den Verkauf seiner Studiosparte, was nicht nur den Film- und Fernsehbereich, sondern auch die Abteilung für Videospiele betreffen könnte.

Damit steht einer der traditionsreichsten Namen der Unterhaltungsindustrie vor weitreichenden Veränderungen. Laut weiteren Gerüchten soll Microsoft an der Gaming-Sparte interessiert sein und ein erstes Angebot abgeben haben.

Die Entscheidung folgt auf eine Phase finanzieller und struktureller Herausforderungen, die den Medienriesen zuletzt stark belasteten. Interne Quellen deuten darauf hin, dass verschiedene Optionen geprüft werden, darunter ein vollständiger Verkauf oder eine strategische Neuausrichtung einzelner Unternehmensbereiche. Besonders die erfolgreiche Gaming-Sparte, die bekannte Marken wie Mortal Kombat, Batman: Arkham und LEGO umfasst, gilt als ein zentrales, aber zugleich wertvolles Element in möglichen Verhandlungen.

Mit dem Schritt könnte sich Warner Bros. Discovery grundlegend neu positionieren. Für die Branche bedeutet diese Entwicklung potenziell weitreichende Konsequenzen, da sowohl in Hollywood als auch in der Spielewelt ein bedeutender Akteur ins Wanken geraten ist.

  1. Xbox117 46600 XP Hooligan Treter | 22.10.2025 - 17:28 Uhr

    Früher hätte ich das gut gefunden, mittlerweile soll MS aber lieber die Finger von weiteren Studios lassen, haben ja zuletzt genug davon geschlossen.

  2. RumRoGERs 100685 XP Profi User | 22.10.2025 - 17:36 Uhr

    Warner hat so ziemlich all meine lieblings Lizenzen, daher fände ich es cool.

  3. Venom 18640 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 22.10.2025 - 17:48 Uhr

    Warner hat gute IPs aber nachdem Microsoft in letzter Zeit und auch wohl zukünftig weiter Stellen abbaut und viele Spiele einstellt würde ich das nicht befürworten.

  4. Katanameister 226940 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.10.2025 - 17:52 Uhr

    Bin dagegen, dass Microsoft noch mehr übernimmt, die ABK Übernahme ist vollkommen ausreichend, das hätte wirklich schon einen Monopolcharakter.

      • DrFreaK666 163880 XP First Star Silber | 22.10.2025 - 17:57 Uhr
        Antwort auf Peter Quill

        MS hatte damals Probleme mit dem FTC als es um ABK ging.
        Die werden sich sicherlich dann nochmal melden. Und nachdem MS Studios geschlossen und zig tausend Arbeitsplätze gestrichen hat, steht MS dieses Mal nicht so gut da

  5. DrFreaK666 163880 XP First Star Silber | 22.10.2025 - 17:55 Uhr

    Monolith Productions schließen hat Warner wohl nicht gereicht.
    Wieso wurden die nicht zum Kauf angeboten oder freigestellt? 😡

