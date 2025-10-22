Warner Bros. Interactive: Erwägt Verkauf seiner Studios – Microsoft an Gaming-Sparte interessiert – Gerücht

Film, TV und Games vor ungewisser Zukunft: Der Medienkonzern prüft laut Berichten den vollständigen Verkauf seiner Produktions- und Spielestudios!

Warner Bros. Discovery steht vor einer möglichen Zäsur in seiner Unternehmensgeschichte. Der Konzern prüft laut aktuellen Informationen den Verkauf seiner Studiosparte, was nicht nur den Film- und Fernsehbereich, sondern auch die Abteilung für Videospiele betreffen könnte.

Damit steht einer der traditionsreichsten Namen der Unterhaltungsindustrie vor weitreichenden Veränderungen. Laut weiteren Gerüchten soll Microsoft an der Gaming-Sparte interessiert sein und ein erstes Angebot abgeben haben.

Die Entscheidung folgt auf eine Phase finanzieller und struktureller Herausforderungen, die den Medienriesen zuletzt stark belasteten. Interne Quellen deuten darauf hin, dass verschiedene Optionen geprüft werden, darunter ein vollständiger Verkauf oder eine strategische Neuausrichtung einzelner Unternehmensbereiche. Besonders die erfolgreiche Gaming-Sparte, die bekannte Marken wie Mortal Kombat, Batman: Arkham und LEGO umfasst, gilt als ein zentrales, aber zugleich wertvolles Element in möglichen Verhandlungen.

Mit dem Schritt könnte sich Warner Bros. Discovery grundlegend neu positionieren. Für die Branche bedeutet diese Entwicklung potenziell weitreichende Konsequenzen, da sowohl in Hollywood als auch in der Spielewelt ein bedeutender Akteur ins Wanken geraten ist.