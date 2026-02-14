WARRIORS: Abyss: Lu Bu, neue Spielmodi und ein Origins‑Crossover

WARRIORS: Abyss erweitert sich – sechs neue DYNASTY‑WARRIORS‑ORIGINS‑DLCs bringen Helden, Bosse und neue Modi.

KOEI TECMO Europe und Omega Force heben die Action von WARRIORS: Abyss auf ein neues Level. Mit dem DYNASTY WARRIORS: ORIGINS Collaboration Content Introduction Trailer und gleich sechs neuen kostenpflichtigen DLCs wächst das 1‑gegen‑1.000‑Roguelite‑Spektakel spürbar.

Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, gemeinsam mit dem namenlosen Helden aus Dynasty Warriors Origins die gnadenlosen Prüfungen der Hölle zu durchqueren.

Der Crossover‑Inhalt erweitert das Hauptspiel um neue Mechaniken, darunter den Origins‑Modus, ein Begleitersystem, zusätzliche BGM‑Tracks und neue Bosskämpfe – inklusive dem legendären Lu Bu, der im Trailer eindrucksvoll seine Präsenz markiert.

Für Spieler, die tiefer in die Welt von Origins eintauchen wollen, steht ein neues spielbares Charakter‑Set bereit.

Damit könnt ihr mit Zhang Jiao, Dong Zhuo und Lu Bu selbst in die Abgründe hinabsteigen. Ergänzend wurden vier weitere Charakter‑Version‑Sets veröffentlicht (Wei, Wu, Shu und Other), die bestehende Figuren mit ihren Origins‑Varianten austauschen – inklusive neuer Outfits, Fähigkeiten und Voice‑Lines.

Die sechs DLC‑Pakete sind ab sofort erhältlich und erweitern das Spiel sowohl spielerisch als auch kosmetisch. Fans können sich damit auf noch mehr Abwechslung, Chaos und taktische Tiefe freuen.

WARRIORS: Abyss ist verfügbar auf PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und Steam.