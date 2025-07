WARRIORS: Abyss: Ryu Hayabusa und drei weitere Ninja-Legenden

Das Roguelite-Actionspiel WARRIORS: Abyss von KOEI TECMO und Entwickler Omega Force erhält ein umfangreiches Gratis-Update, das Fans von Ninja Gaiden begeistern dürfte.

Ab sofort sind Ryu Hayabusa, Ayane, Rachel und Momiji als spielbare und beschwörbare Helden verfügbar. Jeder Charakter bringt individuelle Fähigkeiten mit, wie Ryu Hayabusas „Solitary Master Ninja“ oder Ayanes „Mugen Tenshin Style“, die strategisch miteinander kombiniert werden können, um neue Kampfvarianten zu erschließen.

Neben den neuen Charakteren bietet das Update zusätzliche Inhalte: Der „Training Hall“-Modus erlaubt es euch, Bosskämpfe wie gegen Gouma unter variablen Bedingungen erneut anzugehen, ohne den regulären Durchlauf wiederholen zu müssen. Im „Void of Empathy“-Modus kämpft ihr euch unter Zeitdruck durch immer schwierigere Gegnerwellen, wobei besiegte Feinde euch zusätzliche Zeit und Belohnungen verschaffen.

Mit der neuen „Transcendence“-Funktion könnt ihr eure Helden weiterentwickeln, indem ihr neue Embleme freischaltet und bestehende Fähigkeiten erweitert – vorausgesetzt, ihr habt genügend der seltenen Karma-Embers gesammelt.

Zusätzlich gibt es zwei neue DLC-Kostümsets zu kaufen: das „Master Ninja Formal Costume Set“ und das „Legacy Costume Set“. Diese Outfits werden nach Abschluss des Tutorials freigeschaltet und verleihen euren Helden ein neues Aussehen.

WARRIORS: Abyss ist als rein digitale Version für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S sowie Windows PC via Steam erhältlich – in Standard-, Deluxe- und Hack’n’Dash-Editionen. Das Spiel bietet japanische Sprachausgabe sowie Untertitel in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch.