WARRIORS: Abyss: Yumia, Ryza und Sophie kämpfen mit

Yumia, Ryza und Sophie stürzen sich in die Schlacht in KOEI TECMOs actiongeladenem Roguelite WARRIORS: Abyss.

Zum ersten Mal steigen die Alchemisten der Ateliers in die Hölle hinab. KOEI TECMO und Entwickler Omega Force enthüllten, dass Charaktere aus der beliebten JRPG-Serie von Gust am 1 vs. 1.000-Kampf von WARRIORS: Abyss teilnehmen.

Das Roguelite-Hack ’n‘ Slash-Actionspiel ist für PlayStation 4|5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und Windows-PC über Steam erhältlich.

In diesem kostenlosen Update wurden Sophie aus der Atelier Sophie-Serie, Ryza aus der Atelier Ryza-Serie und Yumia aus dem kürzlich erschienenen Atelier Yumia The Alchemist of Memories & the Envisioned Land als neue Helden hinzugefügt.

Jeder Charakter verfügt über Fähigkeiten, die die Fertigkeiten und Erscheinungsraten des anderen verbessern, und wenn ihr alle drei in eure Aufstellung aufnehmt, werden sie noch mächtiger.

Durch die Kombination bestimmter Atelier-Charaktere wie Yumia mit KRIEGERN wie Magoichi Saika können die Spieler außerdem ihre Fähigkeiten verbessern, je nachdem, welche Embleme jeder Charakter besitzt.

Außerdem werden zwei Atelier-DLC-Kostüm-Pakete zum Kauf angeboten, darunter das ‚Atelier Series Vacation Costume Set‘ und das ‚Atelier Series Academy Costume Set‘.

Diese frischen und lebendigen Kostüme können nach Abschluss des Tutorials ausgewählt werden.