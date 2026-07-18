Wartales: Vom Söldner zum Feudalherrn – The Fief bringt große Xbox-Erweiterung

Shiro Games erweitert sein taktisches Open-World-Rollenspiel Wartales auf Xbox Series X|S und Xbox One um die neue Erweiterung Contract: The Fief. Zeitgleich erscheint außerdem die Wartales: Starter Edition, die das Hauptspiel samt zweier großer Erweiterungen bündelt.

Im Mittelpunkt von Contract: The Fief steht erstmals die Verwaltung eines eigenen Lehens. Spieler übernehmen die Kontrolle über ein gesetzloses Gebiet, erlassen Gesetze und entscheiden darüber, wie sich ihre Siedlung entwickelt.

Dabei gilt es, verschiedene Bereiche wie Nahrungsmittelproduktion, Verteidigung und Unterhaltung im Gleichgewicht zu halten. Mit dem Wachstum der Siedlung ziehen neue Bewohner ein, während konkurrierende Fraktionen versuchen, ihren Einfluss auszubauen.

Die neue Herrschaftsmechanik ist vollständig in die bestehende Kampagne integriert. Wichtige Entscheidungen werden während der täglichen Ruhephasen am Lagerfeuer getroffen und beeinflussen langfristig die Entwicklung des eigenen Reiches – von wohlwollender Führung bis hin zu Tyrannei oder Anarchie.

Laut Game Director Quentin Lapeyre erfüllt die Erweiterung mehrere Wünsche der Community und ergänzt das klassische Söldner-Abenteuer um eine zusätzliche strategische Ebene.

Parallel dazu ist ab sofort die Wartales: Starter Edition für Xbox erhältlich. Sie enthält neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen Die Invasion der Skelmar und Die Taverne ist eröffnet!. Bis zum 29. Juli wird die Sammlung zudem vergünstigt angeboten.