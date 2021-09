Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation erscheint am 5. Oktober

Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation ist die zweite und letzte erzählerische Erweiterung des preisgekrönten Taktik-RPG.

Cult of the Holy Detonation erweitert ab 5. Oktober die Wasteland 3-Erfahrung mit dem Eintritt in den Cheyenne Mountain-Komplex, vollgepackt mit neuen Charakteren, Feinden, herausfordernden Kampfbegegnungen und mächtigen neuen Waffen und Rüstungen.

Eurer Gruppe von Rangern wird wie nie zuvor in zielbasierten Kämpfen auf die Probe gestellt, die den ohnehin schon sehr taktischen, rundenbasierten Kämpfen einen kreativen Dreh geben. Im Angesicht einer überwältigenden Übermacht müssen die Ranger Reaktoren abschalten, Belüftungssysteme säubern und defensive Gegenmaßnahmen ergreifen, um eine nicht enden wollende Flut gefährlicher Mutanten und Maschinen in dem verfallenen Militärbunker aufzuhalten.

Seht euch dazu den Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation Announcement Teaser an:

Cult of the Holy Detonation ist die zweite und letzte Erweiterung zu Wasteland 3 und wird ab dem 5. Oktober 2021 auf Steam, GOG, Xbox und PlayStation oder als Teil der Wasteland 3 Colorado Collection erhältlich sein. Xbox Game Pass-Mitglieder, die Cult of the Holy Detonation kaufen möchten, sparen 10 Prozent.