Wasteland Remastered: Kostenloser Ersatz nach Xbox-Glitch: Entwickler verschenkt funktionierende Version

Wasteland Remastered war kurzzeitig kostenlos im Microsoft/Xbox Store verfügbar, doch ein Fehler führte dazu, dass die eingelösten Versionen nicht spielbar waren. Entwickler inXile reagiert nun und stellt betroffenen Nutzern eine funktionierende Version zur Verfügung.

Laut offiziellem Statement trat der Fehler vor einigen Wochen auf und ermöglichte es Spielern, das Spiel kostenlos zu sichern. Die dabei erhaltene Version konnte jedoch nicht gestartet werden, was den Zugriff effektiv verhinderte.

Als Lösung kündigte inXile an, die fehlerhafte Version aus den Bibliotheken der betroffenen Nutzer zu entfernen. Im Gegenzug erhalten diese eine neue, funktionierende Ausgabe des Spiels.

Die Ersatzversion wird nicht automatisch installiert, sondern steht den Spielern im Bereich „Offers & Credits“ zur Verfügung und kann dort eingelöst werden. Damit soll sichergestellt werden, dass alle, die den Titel während des Fehlers beansprucht haben, ihn nun auch tatsächlich spielen können.