Wasteland Remastered: Rollenspiel-Klassiker kostenlos zu haben

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Aktuell steht der Rollenspiel-Klassiker Wasteland Remastered im Xbox Store kostenlos zum Download bereit.

Ohne spezifischen Anlass oder vorherige Ankündigung steht aktuell der von InXile Entertainment entwickelte Klassiker Wasteland Remastered kostenlos im Xbox Store zum Download bereit.

Das 2020 veröffentlichte Remaster versorgt das Original aus dem Jahr 1988  mit verbesserter Grafik, Sound und einer neuen musikalischen Untermalung.

Spieler finden sich als Desert Ranger im Jahr 2087 nach einem Atomkrieg in eine postapokalyptische, radioaktive Einöde wieder. Neben Herausforderungen in Form von Räubern, Mutanten und lebensfeindlicher Umgebung, gilt es obendrein mysteriösen Vorgängen auf den Grund zu gehen.

Quelle
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14 Kommentare Added

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  1. d4wGkw0n 43840 XP Hooligan Schubser | 17.04.2026 - 08:09 Uhr

    Danke für die Info, werde ich mal mitnehmen.

    Hatte es mal angespielt, aber nach Teil 3 war mir das dann doch zu altbacken.

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  2. wussii 59570 XP Nachwuchsadmin 8+ | 17.04.2026 - 08:21 Uhr

    Liegt wieder bei 14,99€. Mal sehen ob es trotzdem in der Bib bleibt oder rückgängig gemacht wird. Werde es wohl eh nie spielen 😀

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  3. EdgarAllanFloh 123100 XP Man-at-Arms Silber | 17.04.2026 - 09:06 Uhr

    Auch wenn ich ein riesiger Fan von Wasteland 2 und 3 bin. Letzten Teil sehe ich sogar als eines der Top 10 Spiele aller Zeit. So würde ich keinem zu Wasteland 1 raten. Das Spiel ist es einfach nicht wert.

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