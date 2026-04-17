Wasteland Remastered: Rollenspiel-Klassiker kostenlos zu haben

Aktuell steht der Rollenspiel-Klassiker Wasteland Remastered im Xbox Store kostenlos zum Download bereit.

Ohne spezifischen Anlass oder vorherige Ankündigung steht aktuell der von InXile Entertainment entwickelte Klassiker Wasteland Remastered kostenlos im Xbox Store zum Download bereit.

Das 2020 veröffentlichte Remaster versorgt das Original aus dem Jahr 1988 mit verbesserter Grafik, Sound und einer neuen musikalischen Untermalung.

Spieler finden sich als Desert Ranger im Jahr 2087 nach einem Atomkrieg in eine postapokalyptische, radioaktive Einöde wieder. Neben Herausforderungen in Form von Räubern, Mutanten und lebensfeindlicher Umgebung, gilt es obendrein mysteriösen Vorgängen auf den Grund zu gehen.