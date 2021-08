Watch Dogs Legion: Assassin’s Creed Crossover verfügbar

Autor:, in / Watch Dogs Legion

Nachdem Ubisoft mit Watch Dogs: Legion Bloodline eine eigenständige erzählerische Erweiterung, in der die Spieler in einem neuen Handlungsstrang die Kontrolle über Aiden aus dem originalen Watch Dogs und Wrench aus Watch Dogs 2 übernehmen werden, veröffentlich hat, kommt nun ein Assassin’s Creed Crossover zum Einsatz.

In diesem Assassin’s Creed Crossover schlüpft ihr in die Rolle von Darcy, ein Mitglied der Assassinen-Bruderschaft, die als neuer spielbarer Charakter für alle Season Pass-Besitzer verfügbar ist. Spielt mit der futuristischen Attentäterin im Hauptspiel oder online und bringt ihre charakteristische versteckte Klinge in das ultimative Stealth-basierte Watch Dogs: Legion-Erlebnis.

Außerdem gibt es mit Title Update 5.5 am 24. August 2021 neue kostenlose Inhalte für alle Spieler, darunter zwei Story-Missionen sowie Weltmissionen: