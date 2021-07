Watch Dogs Legion: Bloodlines ab sofort erhältlich

Autor:, in / Watch Dogs Legion

Der Protagonist des ersten Watch Dogs und der maskierte Hacker aus Watch Dogs 2 sind in dieser brandneuen Geschichte spielbar

Ubisoft gab heute bekannt, dass die neue Erweiterung für Watch Dogs: Legion, Bloodline, ab sofort für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Epic Games Store und Ubisoft Store auf Windows-PC, Stadia, Luna und Ubisoft+, Ubisofts Abo-Service, erhältlich ist.

Watch Dogs: Legion – Bloodline ist eine eigenständige erzählerische Erweiterung, in der die Spieler in einem neuen Handlungsstrang die Kontrolle über Aiden aus dem originalen Watch Dogs und Wrench aus Watch Dogs 2 übernehmen werden.

In Bloodline übernimmt Aiden einen routinemäßigen Fixer-Job in London, um sich nach den Ereignissen in Watch Dogs wieder mit seinem Neffen Jackson zu treffen. Aidens Mission ist es, ein High-Tech-Labor von Broca Tech zu infiltrieren, um ein mysteriöses und wertvolles Stück Technologie zu entwenden.

Jedoch wird seine Mission gefährdet, als Wrench mit dem Gerät entkommt. Da sein Fixer-Auftrag nun schief läuft, gerät Aiden in ein tödliches Kreuzfeuer. Ohne wirkliche Verbündete gegen einen Konzernriesen und mit Wrench einen Schritt voraus, muss Aiden sich mit seinem entfremdeten Neffen Jackson zusammentun und sich auf dessen Stärke und Erfahrung verlassen. Mit Wrenchs unberechenbarem Verhalten sind chaotische Ereignisse vorprogrammiert.

Watch Dogs: Legion – Bloodline spielt vor den Ereignissen der Hauptkampagne von Watch Dogs: Legion. Bloodline bietet auch mehrere Nebenquests für Aiden und Wrench, während sie in Londons Kampf gegen die Unterdrückung hineingezogen werden.

Spieler können auf die Watch Dogs: Legion – Bloodline Erweiterung über den Season Pass zugreifen, der auch als Teil der Watch Dogs: Legion Gold und Ultimate Editionen erhältlich ist. Die Erweiterung kann ebenfalls separat erworben werden. Um Watch Dogs: Legion – Bloodline spielen zu können, wird das Basisspiel Watch Dogs: Legion benötigt.

Zusätzlich zur Bloodline-Erweiterung können alle, die den Season Pass besitzen, in der Hauptkampagne oder im Online-Modus Aiden und Wrench zu ihrem DedSec-Widerstand hinzufügen. Beide besitzen spezielle Fähigkeiten: