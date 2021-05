Watch Dogs Legion: Titel-Update 4.0 mit kostenlosen Inhalten steht bevor

In „Meltdown“ hat der Clan Kelley vier Tidis-Mitarbeiter in der Southwark-Verbrennungsanlage getötet. Bagley glaubt, dass der Clan Kelley eine experimentelle Plasmawaffe gekauft hat, die eine so kurze Halbwertszeit hat, dass sie nur für kurze Zeit nach dem Tod in einem Körper nachweisbar ist.