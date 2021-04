Watch Dogs Legion: Title-Update 4.0 erscheint später als geplant

Ubisoft hat darüber informiert, dass sich die Veröffentlichung von Title-Update 4.0 für Watch Dogs Legion verspätet.

Ursprünglich sollte das Update Ende April ausgerollt werden. Da man aber auf Probleme gestoßen ist, die es zunächst zu beseitigen gilt, habe man sich dazu entschlossen das Update später herauszubringen.

Als neues Datum gilt jetzt der 04. Mai 2021. So will man sicherstellen, dass das Update in bestmöglicher Form an die Spieler geht.