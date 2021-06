Watch Dogs Legion: Trailer zum Bloodline DLC zeigt alten Bekannten

Ubisoft hat einen neuen Trailer zum kommenden Watch Dogs: Legion DLC mit dem Titel „Bloodline“ veröffentlicht. In diesem ist der Held des ersten Teils „Aiden Pearce“ zu sehen, dem ein lukrativer Wirtschaftsspionage-Auftrag in London angeboten wird.

In der vor dem Hauptspiel angesiedelten Story schließt er sich mit Wrench zusammen, den Fans der Reihe noch aus Watch Dogs 2 kennen sollten.

Happy birthday Watch_Dogs! 7 years ago, Aiden Pearce became the Fox. To celebrate we have a little Bloodline treat for you: pic.twitter.com/liHQeAquWa

— Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) May 27, 2021