Watch Dogs Legion: Update bringt Tactical Op 2, Cross-Play und 60 FPS

Ubisoft gab heute bekannt, dass die Titel-Aktualisierung 4.5 für Watch Dogs: Legion ab sofort auf Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5, den Epic Game Store und den Ubisoft Store auf Windows PC, Stadia, Amazon Luna und Ubisoft+, Ubisofts Abonnement-Service, verfügbar ist.

Titel-Aktualisierung 4.5 beinhaltet Watch Dogs: Legion of the Dead, einen brandneuen Online PvE-Modus, der sich zurzeit auf dem PC in der Alpha-Phase befindet. Watch Dogs: Legion of the Dead bietet ein Rogue-Like-Erlebnis, in welchem man nach dem Prinzip „Überlebe. Egal als wer.“ gegen die allgegenwärtige Gefahr antritt.

Untote und nicht minder gefährliche Lebende durchstreifen die komplett überarbeitete gefallene Stadt London. Im Solo-Modus oder mit bis zu drei Freunden im Koop-Modus muss eine Strategie entwickelt werden, wie der Extraktionspunkt in jeder Runde erreicht werden und dabei unterwegs so viele Vorräte wie möglich gesammelt werden können.

Dabei kann auf Fähigkeiten wie den Bienenschwarm zurückgegriffen werden, um Feinde auszuschalten, der AR Cloak genutzt werden, um Gefahren zu entkommen und der Combat Spider-Bot mit einem Geschützturm zur Verteidigung eingesetzt werden.

Die Watch Dogs: Legion Aktualisierung beinhaltet außerdem weitere, kostenlose Inhalte für die Einzelspielerkampagne und den Online-Modus: