Way of the Hunter 2: Drei neue Tierarten erweitern die Early Access-Jagdgebiete

Mehr Beute, neue Missionen und gefragte Features: Way of the Hunter 2 für PC legt nach.

Mit dem dritten Early-Access-Update erhält Way of the Hunter 2 weitere Inhalte und zahlreiche Verbesserungen, die auf dem Feedback der Community basieren. Im Mittelpunkt stehen neue Tierarten, zusätzliche Missionen sowie Optimierungen an bestehenden Spielsystemen.

Spieler können ab sofort drei neue Spezies in den Jagdgebieten aufspüren. In New Laurentia sind nun Pronghorn-Antilopen sowie Wildschweine anzutreffen. Im Killimaya Reserve erweitert dagegen das Warzenschwein die lokale Tierwelt.

Passend zu den neuen Tieren wurden zusätzliche Missionen integriert, die das Jagderlebnis weiter ausbauen und neue Herausforderungen bieten.

Die wichtigsten Neuerungen von Update #03

Pronghorn-Antilopen in New Laurentia

Wildschweine in New Laurentia

Warzenschweine im Killimaya Reserve

Neue Missionen rund um die zusätzlichen Tierarten

Überarbeiteter Taxidermie-Bildschirm

Neue Filter für die Jagdkarte

Verbesserungen bei Stabilität und Performance

Diverse Fehlerbehebungen

Neben den neuen Inhalten haben die Entwickler mehrere häufig gewünschte Community-Features umgesetzt. Dazu gehört insbesondere die Überarbeitung des Taxidermie-Menüs, das die Verwaltung von Trophäen erleichtern soll. Zusätzlich sorgen neue Kartenfilter für mehr Übersicht bei der Organisation von Jagdaktivitäten.

Darüber hinaus arbeitet das Team weiterhin an technischen Verbesserungen. Das Update bringt weitere Optimierungen bei Stabilität und Leistung sowie zahlreiche Fehlerkorrekturen mit sich.

Wer bislang noch nicht eingestiegen ist, kann Way of the Hunter 2 aktuell während des Steam Summer Sale mit einem Rabatt von 20 Prozent erwerben. Die Entwickler weisen zudem darauf hin, dass der Grundpreis nach Ende der Aktion angehoben werden soll.