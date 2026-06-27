Way of the Hunter 2: Erhält ZEISS Pack mit neuen Optiken im Early Access PC-Update

Neue Premium-Optiken halten Einzug in Way of the Hunter 2: Mit dem ZEISS Pack erweitert das Spiel sein Early-Access-Angebot um eine Reihe realistisch nachgebildeter Ausrüstungsgegenstände des bekannten Optikherstellers.

Im Mittelpunkt der Kooperation steht ZEISS, dessen Produkte weltweit für Präzision und hochwertige Bildgebung bekannt sind. Ziel des Updates ist es, die Jagdsimulation noch immersiver und authentischer zu gestalten.

Das neue Paket ist Teil eines kostenlosen Early-Access-Updates und bringt mehrere neue Geräte ins Spiel, die unterschiedliche Jagdsituationen abdecken. Dazu gehören unter anderem die ZEISS Conquest HDX 15×56 Ferngläser für weite Beobachtungen unter schwierigen Wetterbedingungen sowie die V8 Zielfernrohre, die flexible Vergrößerungen für unterschiedliche Distanzen ermöglichen.

Ergänzt wird das Sortiment durch zwei thermische Clip-On-Geräte der DTC-Serie, die sowohl für Nahbereiche im dichten Wald als auch für weite offene Landschaften ausgelegt sind. Damit erweitert das Update die taktischen Möglichkeiten im Feld deutlich und setzt stärker auf realistische Jagdtechnik.

Way of the Hunter 2 wird damit gezielt um ein weiteres Stück Realismus erweitert, wobei die Kooperation mit ZEISS laut Entwickler erst den Anfang einer längerfristigen Zusammenarbeit markieren soll.

Weitere Inhalte des Updates sind im offiziellen Trailer zu sehen.

Way of the Hunter 2 | ZEISS Pack Trailer