Way of the Hunter 2: Erstmals mit Hund an Jägers Seite

Ja, wer ist ein guter Junge? Des Menschen bester Freund zieht mit euch in Way of the Hunter 2 ins Jagdabenteuer!

Nine Rocks Games hat den Schleier gelüftet: Way of the Hunter 2 ist offiziell und markiert den nächsten großen Schritt für realistische Jagdsimulationen.

Das Projekt, das bislang unter dem Codenamen Next Hunting Adventure lief, basiert auf einer komplett neuen technischen Grundlage und soll über Jahre hinweg weiterentwickelt werden.

Der Hund – euer neuer Jagdpartner

Zum ersten Mal begleitet euch ein ausgebildeter Jagdhund, der Spuren liest, Wildzeichen erkennt und flüchtendes Wild verfolgt.

Durch Training verbessert sich sein Verhalten stetig, wodurch er vom nützlichen Helfer zum unverzichtbaren Partner wird. Der Hund ist nicht nur Feature, sondern ein emotionaler Ankerpunkt, der das Jagderlebnis spürbar erweitert.

Kanadische Wildnis als erstes Revier

Das erste Jagdgebiet führt in die weiten Landschaften Kanadas. Dort warten Elche, Wapitis, Bären, Bisons und zahlreiche kleinere Tierarten. Die Story begleitet euch durch zwei große Regionen und dreht sich um ungewöhnliche Veränderungen in der lokalen Elchpopulation, die ihr gemeinsam mit einem Wildhüter untersucht.

Verbesserte Bullet‑Cam & neue Hunting Lodge

Die überarbeitete Bullet‑Cam zeigt jeden Schuss in präzisen Details und hilft, Technik und Timing zu perfektionieren. Die neue Hunting Lodge dient als Hub für Trophäen, Upgrades und Missionsplanung. Jede Region besitzt ihre eigene Lodge, wodurch Fortschritte klar sichtbar bleiben.

Authentische Ausrüstung & echte Marken

Mehr als zehn reale Markenpartner liefern Waffen, Ausrüstung, Kleidung und Hightech‑Gear. Das Ziel: maximale Authentizität und ein immersives Jagdgefühl, das sich an echten Profis orientiert.

Release? Noch geheim – aber offenbar nicht mehr weit entfernt

Ein konkretes Datum bleibt vorerst unter Verschluss. Die Entwickler deuten jedoch an, dass Way of the Hunter 2 näher ist, als man denkt.