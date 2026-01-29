Way of the Hunter 2: Erstmals mit Hund an Jägers Seite

Nine Rocks Games hat den Schleier gelüftet: Way of the Hunter 2 ist offiziell und markiert den nächsten großen Schritt für realistische Jagdsimulationen.
Das Projekt, das bislang unter dem Codenamen Next Hunting Adventure lief, basiert auf einer komplett neuen technischen Grundlage und soll über Jahre hinweg weiterentwickelt werden.
Der Hund – euer neuer Jagdpartner
Zum ersten Mal begleitet euch ein ausgebildeter Jagdhund, der Spuren liest, Wildzeichen erkennt und flüchtendes Wild verfolgt.
Durch Training verbessert sich sein Verhalten stetig, wodurch er vom nützlichen Helfer zum unverzichtbaren Partner wird. Der Hund ist nicht nur Feature, sondern ein emotionaler Ankerpunkt, der das Jagderlebnis spürbar erweitert.
Kanadische Wildnis als erstes Revier
Das erste Jagdgebiet führt in die weiten Landschaften Kanadas. Dort warten Elche, Wapitis, Bären, Bisons und zahlreiche kleinere Tierarten. Die Story begleitet euch durch zwei große Regionen und dreht sich um ungewöhnliche Veränderungen in der lokalen Elchpopulation, die ihr gemeinsam mit einem Wildhüter untersucht.
Verbesserte Bullet‑Cam & neue Hunting Lodge
Die überarbeitete Bullet‑Cam zeigt jeden Schuss in präzisen Details und hilft, Technik und Timing zu perfektionieren. Die neue Hunting Lodge dient als Hub für Trophäen, Upgrades und Missionsplanung. Jede Region besitzt ihre eigene Lodge, wodurch Fortschritte klar sichtbar bleiben.
Authentische Ausrüstung & echte Marken
Mehr als zehn reale Markenpartner liefern Waffen, Ausrüstung, Kleidung und Hightech‑Gear. Das Ziel: maximale Authentizität und ein immersives Jagdgefühl, das sich an echten Profis orientiert.
Release? Noch geheim – aber offenbar nicht mehr weit entfernt
Ein konkretes Datum bleibt vorerst unter Verschluss. Die Entwickler deuten jedoch an, dass Way of the Hunter 2 näher ist, als man denkt.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein Jagdhund darf natürlich nicht fehlen.
Der erste Teil war überraschend gut, auch in grafischer Hinsicht. Als ich das Spiel gestartet habe, war ich positiv überrascht von der Vegetation vieles wirkte sehr stimmig.
Den zweiten Teil werde ich mir definitiv ansehen.
Mich hat’s jetzt in Teil 1 nicht so gestört, dass es keinen Hund gab. Für viele war es aber ein Kritikpunkt, da man teils endlos nach dem angeschossenen Wild suchen musste. Ist also ne gute Neuerung 👍🏻
Habe mir den Hund für den ersten gewünscht den zweiten werde ich auch spielen tolle Jagd Simulation 👍🏻