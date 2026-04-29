Way of the Hunter 2: Großes Early-Access-Update bringt Ökosystem-Management, Schalldämpfer und Wärmebildtechnik

Way of the Hunter 2 erhält ein großes Early-Access-Update mit Ökosystem-Management, Schalldämpfern und Wärmebildoptiken.

Das Early-Access-Projekt Way of the Hunter 2 hat ein umfangreiches Inhaltsupdate erhalten, das sowohl die Simulationstiefe als auch die taktischen Möglichkeiten der Jagderfahrung deutlich erweitert.

Im Mittelpunkt steht ein neues Ökosystem-Management-System, das Spieler aktiv in die Entwicklung ihrer Jagdgebiete eingreifen lässt. Dazu gehören Maßnahmen wie die Wiederherstellung beschädigter Lebensräume, die Beseitigung von Umweltverschmutzung sowie die Kontrolle invasiver Tierarten. Diese Eingriffe wirken sich direkt auf Tierpopulationen und deren Verhalten aus und sorgen langfristig für dynamischere Ökosysteme.

Eine zusätzliche taktische Ebene bringt die Einführung von Schalldämpfern. Diese reduzieren die Geräuschentwicklung von Schüssen, verhindern das Aufschrecken ganzer Tiergruppen und ermöglichen präzisere, kontrollierte Jagdabläufe. Dadurch rückt eine bewusstere und selektivere Vorgehensweise stärker in den Vordergrund.

Ergänzt wird das Update durch neue Wärmebildoptiken, darunter tragbare Monokulare und Aufsatzmodule. Diese Systeme helfen dabei, Tiere auch bei schlechter Sicht zu erkennen, Bewegungen zu verfolgen und Ziele genauer zu identifizieren.

Auch der Fotomodus wurde erweitert und bietet nun zusätzliche Posen für Spieler und Begleiter, wodurch sich individuelle Jagdszenen und persönliche Momente besser inszenieren lassen.

Way of the Hunter 2 setzt damit seine Early-Access-Entwicklung konsequent fort und vertieft den Fokus auf Realismus, Planung und ökologische Dynamik.