Way of the Hunter 2: Kilimaya Reserve Update bringt neue Afrika-Map und Tiere

Way of the Hunter 2 erhält mit dem neuen Update 2 eine umfangreiche Erweiterung der Spielwelt für PC im Early Access. Im Mittelpunkt steht das neue Kilimaya Reserve, eine große Afrika-Region mit rund 100 km² Fläche.

Das Gebiet setzt auf starke Kontraste und kombiniert Hochlandregionen, offene Graslandschaften, Feuchtgebiete, antike Ruinen sowie trockene, sonnengeprägte Landschaften. Damit erweitert das Spiel seine Jagdumgebungen deutlich und setzt auf mehr Vielfalt in der offenen Spielwelt.

Mit dem Kilimaya Reserve kommen zudem zwölf neue Tierarten ins Spiel. Dazu gehören unter anderem der Südliche Löwe, das Flusspferd, das Nilkrokodil, der Große Kudu, das Blau-Wild, die gestreifte Hyäne, das Kap-Bergzebra, der Kap-Honigbär, der Afrikanische Büffel, der Südafrikanische Strauß, der Blesbock sowie die Südliche Gelbschnabelente.

Eine weitere Neuerung betrifft die Darstellung der Tierwelt: Männliche und weibliche Tiere unterscheiden sich nun stärker in ihrem realistischen Erscheinungsbild. Ergänzend dazu wurden neue „Hearth & Hunt“-Charaktere integriert, die eigene Missionen und Geschichten mitbringen.

Auch neue Ausrüstung ergänzt das Update und erweitert die Möglichkeiten für die Jagd. Insgesamt setzt Way of the Hunter 2 damit auf mehr Realismus, Vielfalt und inhaltliche Tiefe.

Way of the Hunter 2 | Kilimaya Reserve Update Trailer