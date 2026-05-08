Way of the Hunter 2: Neues Waffen-Update führt Bergara B14 HMR und wichtige Bugfixes ein

Mit dem neuen Bergara Trailer zu Update 0.1.1 erweitert Way of the Hunter 2 sein Waffenarsenal um ein neues Präzisionsgewehr und liefert gleichzeitig zahlreiche Verbesserungen, Fehlerbehebungen und technische Optimierungen basierend auf Community-Feedback.

Im Mittelpunkt des Updates steht die neue Bergara B14 HMR, die nun in der Variante 6.5 Creedmoor „Lewellings Grande Swift“ verfügbar ist. Das Gewehr setzt auf präzise Kontrolle und soll insbesondere für größere Jagdszenarien optimiert sein. Ergänzt wird die neue Waffe durch das Bushnell Engage 3-9×40 Illuminated Scope, das zusätzliche Zielgenauigkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen bieten soll.

Neben dem neuen Equipment enthält das Update mehrere wichtige Fixes. Dazu gehören unter anderem Probleme mit verzerrten Geweihen und Hörnern, Fehler beim Laden von Fähigkeiten nach einem Neustart sowie ein Bug, bei dem abgeschlossene Missionen erneut angezeigt wurden.

Auch die Stabilität wurde weiter verbessert. Anpassungen betreffen unter anderem das Schlafsystem, das schnelle Reisen sowie seltene Fälle, in denen Spieler während der Fahrt durch Fahrzeuge unter die Spielwelt fallen konnten.

Zusätzlich wurden Piebald-Fellmuster überarbeitet, um auf Basis von Spielerfeedback eine realistischere Darstellung zu erreichen. Weitere kleinere Optimierungen und technische Verbesserungen runden das Update ab.

Way of the Hunter 2 setzt damit die kontinuierliche Weiterentwicklung fort und kombiniert neue Inhalte mit gezielten Verbesserungen der Spielerfahrung.