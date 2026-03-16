Way of the Hunter 2 startet bald in den Early Access. Schaut euch hier den neuen Trailer an.

Mit Way of the Hunter 2 kündigt sich die nächste Generation der beliebten Jagdsimulation an. Das Spiel startet am 26. März 2026 in den Early Access und lädt Spieler dazu ein, aktiv an der Weiterentwicklung der realistischen Open-World-Jagd mitzuwirken.

In der neuen Simulation erkundet ihr riesige Naturgebiete Nordamerikas und beobachtet zahlreiche Tierarten in ihrer natürlichen Umgebung. Von majestätischen Elchen und Wapitis über Bären und Bisons bis hin zu kleineren Tieren wie Kaninchen, Truthähnen und verschiedenen Vogelarten wartet eine lebendige Tierwelt darauf, entdeckt zu werden.

Das Ziel der Entwickler ist es, mit Way of the Hunter 2 die bisher authentischste Jagderfahrung zu erschaffen. Aufbauend auf dem Feedback der Community und den Erfahrungen aus dem ersten Teil entsteht ein System, das langfristig erweitert werden soll. Geplante Updates und Erweiterungen sollen das Spiel über Jahre hinweg weiterentwickeln.

Zu den neuen Features gehört unter anderem ein Jagdhund, der euch bei der Pirsch unterstützt. Er kann Spuren lesen, Blutspuren verfolgen und verletztes Wild aufspüren. Durch Training verbessert der Hund seine Fähigkeiten und wird zu einem wichtigen Begleiter auf der Jagd.

Ein weiteres Highlight ist die verbesserte Shot Review-Funktion. Mithilfe einer detaillierten Schussanalyse könnt ihr Flugbahn, Geschwindigkeit, Winkel und Trefferposition genau untersuchen und so eure Jagdfähigkeiten stetig verbessern.

Auch euer eigenes Jagdhaus spielt eine wichtige Rolle. Hier plant ihr neue Expeditionen, stellt eure Trophäen aus und schaltet Upgrades frei. Jede Karte verfügt über ein eigenes Jagdhaus, das sich individuell weiterentwickeln lässt.

Zusätzlich setzen die Entwickler auf realistische Ausrüstung mit über zehn echten Markenpartnern. Von Jagdgewehren über moderne Optiken bis hin zu High-Tech-Geräten wie verbesserter Nachtsicht soll jede Komponente zur immersiven Jagderfahrung beitragen.