Way of the Hunter: Arsenal mit dem Hunter’s Advantage Pack und mehr erweitert

Way of the Hunter erweitert das Arsenal mit dem Hunter’s Advantage Pack und der Bergara-Partnerschaft.

THQ Nordic und Nine Rocks Games freuen sich, die Veröffentlichung des Hunter’s Advantage Pack für Way of the Hunter bekanntzugeben.

Der Hunter’s Advantage Pack wurde mit dem Ziel entwickelt, eure Jagderfahrung aufzuwerten, indem er euch eine sorgsam zusammengestellte Auswahl an Werkzeugen bietet, die Zielgenauigkeit, Power und Vielseitigkeit kombinieren.

Dieser DLC-Pack hat alles, was ihr für eine effizientere und lohnenswertere Jagd benötigt: von kraftvollen neuen Waffen bis hin zu einem elektronischen Locker für alle Einsatzbereiche, der leichtes Anlocken garantiert. Ganz gleich, ob ihr Kleinwild, mittelgroße Raubtiere oder Großwild jagt – dieser Pack ist darauf zugeschnitten, jede Herausforderung in allen Umgebungen zu meistern.

Hier könnt ihr euch den Hunter’s Advantage Pack Trailer anschauen: