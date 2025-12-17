Way of the Hunter: Karte Elkcrest Island kostenlos hinzugefügt

THQ Nordic und Nine Rocks Games freuen sich, Elkcrest Island anzukündigen, den fünften und letzten Karten-DLC für Way of the Hunter, der zum ersten Mal komplett kostenlos ist.

Als herzliches Dankeschön an die engagierten Spieler und die Community, die das Spiel in den letzten 3,5 Jahren unterstützt haben, bildet Elkcrest Island einen feierlichen Abschluss der Way of the Hunter-Reise, bevor sich das Studio voll und ganz auf den nächsten Titel der Franchise konzentriert.

Gleichzeitig können die Spieler einen Blick in die Zukunft werfen: Die Steam-Seite für das kommende Projekt wird heute freigeschaltet, so dass die Fans das Spiel schon jetzt auf ihre Wunschliste setzen können. Auch wenn der endgültige Name noch nicht feststeht, ist dies der offizielle Startschuss für das nächste Kapitel des Entwicklerteams.

Willkommen auf Elkcrest Island

Elkcrest Island ist eine abgelegene nördliche Wildnis, die reich an Nordamerikas bekanntesten Wildarten ist. In dieser abgelegenen, dünn besiedelten Landschaft gibt es auch erstmals ein neues Raubtier in der Serie: den nordamerikanischen Puma! Und das meistgesuchte Tier kehrt zurück: Merriam’s Wild Turkey!

Die Spieler können dramatische Hügel und Gebirgsketten erkunden, um Großwild zu jagen, von Elchen und Elchen bis hin zu Dickhornschafen, Karibus, Sitkahirschen, Waldbisons und dem imposanten Kodiakbären. Wer Abwechslung sucht, kann sich an ruhige Seen und offene Ebenen begeben, wo Wildenten, Brandenten, Fasane und Schnepfen zu Hause sind. Raubtiere wie der Grauwolf und der Rotfuchs streifen durch das Gebiet, und geduldige Jäger können sogar den flinken Schneeschuhhasen entdecken.

Vollständige Tierliste – Elkcrest Island

Nordamerikanischer Puma (Puma Concolor Couguar)

Alaska-Elch (Alces Americanus Gigas)

Graskaribu (Rangifer Tarandus Groenlandicus)

Dickhornschaf (Ovis Canadensis)

Grauer Wolf (Canis Lupus)

Kodiakbär (Ursus Arctos Middendorffi)

Kleine Bergente (Aythya affinis)

Merriam’s Wild Turkey (Meleagris Gallopavo Merriami)

Bergziege (Oreamnos Americanus)

Fasan (Phasianus Colchicus)

Rotfuchs (Vulpes Vulpes)

Roosevelt Elch (Cervus Canadensis Roosevelti)

Sitkahirsch (Odocoileus Hemionus Sitkensis)

Schneeschuhhase (Lepus Americanus)

Trauerente (Melanitta Perspicillata)

Wildente (Anas Platyrhynchos)

Waldbison (Bison Bison Athabascae)

Um den DLC zu spielen, wird das Basisspiel benötigt. Way of the Hunter ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.