Way of the Hunter: Lintukoto-Reservat DLC angekündigt

Erforscht das majestätische Lintukoto-Reservat im neuen DLC für Way of the Hunter.

Entwickler Nine Rocks und Publisher THQ Nordic haben ein neues Jagdgebiet in der skandinavischen Wildnis für bestehende und neue Way of the Hunter-Spieler geschaffen. Das Lintukoto-Reservat wird am 2. August 2024 seine Pforten öffnen.

In dieser weitläufigen Landschaft können die Spieler weite, bezaubernde Wälder erkunden, die unter sanftem Regen glitzern, lebendige Wiesen, die von Leben wimmeln, ruhige Feuchtgebiete mit mäandernden Wasserkanälen und Hügel, die gelegentlich mit Schnee bedeckt sind.

Jeder Winkel des Reservats bietet ein neues Abenteuer und eine Gelegenheit, die Natur in ihrer reinsten Form zu erleben.

Das Lintukoto-Reservat zeichnet sich durch eine große Vielfalt an Umgebungen aus und beherbergt eine reiche Auswahl an Wildtieren, darunter den schwer zu fassenden Nördlichen Luchs, das Bergreinwild, den Polarfuchs und den majestätischen eurasischen Elch.

Ob von einem hohen Aussichtspunkt aus oder in aller Stille an den Flussdeltas, jeder Moment im Lintukoto-Reservat bietet neue Eindrücke und eine tiefere Verbindung zur Natur.

Der Lintukoto Reserve DLC ist separat für 9,99 € erhältlich. Zum Spielen des DLCs wird das Basisspiel benötigt. Way of the Hunter ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S für 39,99 € erhältlich.

Way of the Hunter – Map Pack 2

Way of the Hunter Map Pack 2 enthält zwei neue Regionen-DLCs. Jede neue Karte erstreckt sich über 64 Quadratkilometer / 25 Quadratmeilen und führt neue Wildtiere, Geschichten und Funktionen ein.

Die erste neue Region, Matariki Park, lässt die Spieler Neuseeland erkunden. Das Lintukoto-Reservat, das am 2. August 2024 veröffentlicht wird, lädt dazu ein, die magische Landschaft von Skandinavien zu durchstreifen.

Darüber hinaus enthält das Map Pack 2 ein Outfit-Paket, das einigen der beliebtesten wählbaren Charaktere ein neues Aussehen verleiht. Das Map Pack 2 ist ab sofort für € 19,99 erhältlich.

Way of the Hunter – Kawasaki UTV Pack

Abgelegene Jagdgebiete zu erreichen, kann mit dem Auto schwierig und zu Fuß zeitraubend sein.

Die brandneuen Kawasaki UTVs sind perfekt geeignet, um steile Hänge und unwegsames Gelände zu durchqueren.

Das Kawasaki UTV-Paket umfasst zwei Universal-Terrain-Fahrzeuge, die Teryx und die Mule.

Das neue Kawasaki UTV Pack ist ab sofort für 6,99 Euro erhältlich und wird mit einem neuen Traler beworben geliefert: