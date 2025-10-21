Way of the Hunter: Neue Gewehre von Christensen Arms

Christensen Arms wird Teil von Way of the Hunter: Zwei legendäre Gewehre neu im Sortiment: Modernes Jagdgewehr und modernes Präzisionsgewehr

THQ Nordic und Nine Rocks Games freuen sich, ihre neueste Zusammenarbeit zwischen Way of the Hunter und Christensen Arms bekannt zu geben. Durch diese Partnerschaft werden zwei der beliebtesten Jagdgewehre von Christensen Arms in das Spiel integriert, wodurch den Spielern ein authentisches und erstklassiges Schießerlebnis geboten wird.

Beide Gewehre sind ab sofort in Way of the Hunter erhältlich und bieten virtuellen Jagdbegeisterten weltweit die charakteristische Leistung und Innovation von Christensen Arms.

Christensen Arms wurde 1995 vom weltbekannten Maschinenbauingenieur Roland Christensen gegründet und revolutionierte die Branche durch den Einsatz patentierter Luft- und Raumfahrttechnologie zur Herstellung des weltweit ersten Gewehrlaufs aus Kohlefaser.

Fast drei Jahrzehnte später setzt das Unternehmen weiterhin neue Maßstäbe für leichte, präzisionsgefertigte Feuerwaffen, die Innovation, Leistung und Handwerkskunst vereinen.

Modernes Jagdgewehr

Das moderne Jagdgewehr (MHR) wurde für den modernen Jäger entwickelt, der sowohl Wert auf Form als auch auf Funktion legt, und verbindet modernste Technologie mit klassischem Design.

Es basiert auf einem Aluminium-Mini-Chassis mit V-Block-Bettung und bietet die Präzision eines Chassis-Gewehrs bei gleichbleibender Ergonomie einer traditionellen Jagdwaffe.

Ob bei der Jagd in freier Wildbahn oder beim Schießen auf dem Schießstand – das MHR bietet eine perfekte Balance zwischen Innovation, Leistung und zeitlosem Charme.

Kaliber: 7 mm Rem Mag

Modernes Präzisionsgewehr

Das moderne Präzisionsgewehr (MPR) wurde aus taktischen Gründen entwickelt und für den Einsatz in der Praxis konstruiert und ist das ultimative Crossover-Gewehr. Sein klappbares, verstellbares Chassis und der freischwebende Lauf aus Kohlefaser bieten außergewöhnliche Stabilität und Präzision in jeder Umgebung.

Mit Gewinde und schalldämpfervorbereitet, mit einem M-LOK-Handschutz in voller Länge, ist das MPR auf Genauigkeit ausgelegt, egal ob es darum geht, Stahl auf 1.000 Yards zu treffen oder Elche auf 400 Yards zu verfolgen.

Kaliber: .338 Lapua Magnum

Das Christensen Arms Pack ist jetzt erhältlich. Zum Spielen des DLC ist das Basisspiel erforderlich. Way of the Hunter ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.