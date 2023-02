Way of the Hunter: Neuer DLC Aurora Shores erhältlich

Autor:, in / Way of the Hunter

Oh wie schön ist Alaska: Neuer DLC Aurora Shores für Way of the Hunter erscheint heute.

Bereit machen, Wildhüter, es gibt Arbeit! Der Aurora Shores DLC für Way of the Hunter ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Der DLC kostet im Microsoft Store 9,99 Euro.

Beschützt die einzigartige Artenvielfalt von Alaska und erkundet die unberührte Art dieses unberührten Jagdgebietes, das keinem anderen auf der Welt gleicht. Von den höchsten Gipfel der Nianuk Erhebung bis zum erhabenen Aivuk-Regenwald hat diese faszinierende Wildnis Unglaubliches zu bieten.

Vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, den Season Pass von Way of the Hunter näher zu betrachten. Dieser beeinhaltet den neuen Aurora Shores DLC sowie einen weiteren kommenden DLC, beide bietet eine neue Region mit einer Größe von 64 Quadratkilometern, neue Waffen und neue Tiere.

Das Way of the Hunter Hunter’s Pack ist ebenfalls Teil des Season Passes. Die UVP liegt bei 19,99 €.