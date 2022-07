Way of the Hunter: Partnerschaft mit Remington angekündigt

Autor:, in / Way of the Hunter

THQ Nordic und Remington kündigen Partnerschaft für Way of the Hunter an.

THQ Nordic und Nine Rock Games haben eine neue Partnerschaft mit Remington für Way of the Hunter geschlossen.

Way of the Hunter erscheint diesen Herbst am 16. August und wird auf allen wichtigen Spieleplattformen erhältlich sein.

Way of the Hunter bietet ein authentisches Jagderlebnis, das Scouting und Spotting, Tracking, Waffenhandhabung und Taxidermie beinhaltet. Als Teil der Partnerschaft werden die bekannte Munition und die Feuerwaffen von Remington im Spiel verwendet.

Jonathan Riedler, Producer bei THQ Nordic sagt: „Wir sind begeistert, dass wir mit Vista Outdoors zusammenarbeiten können, und als Teil davon mit Remington, einer wirklich historischen und vertrauenswürdigen amerikanischen Marke mit einer soliden, langjährigen Geschichte. Ich freue mich besonders, dass wir mit Vista Outdoors und Remington eines der besten und authentischsten Jagderlebnisse bieten können.“

Zusätzlich zu den authentischen Jagderlebnissen, die das Spiel bietet, gibt es lebensechte Tieranimationen, die das Herdenverhalten einer Vielzahl von Groß- und Kleinwild zeigen.

Die Story webt natürliche Elemente ein, die die ethische Jagd fördern, während ein Trophäensystem entwickelt wird, das die Tiere nach ihren Merkmalen einstuft und so ein einzigartiges Jagderlebnis in jeder Simulation ermöglicht.