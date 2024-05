Way of the Hunter: Waidmanns-Style mit neuen Outfits

Autor:, in / Way of the Hunter

Waidmanns-Style: Neuer Outfits DLC und Update für Way of The Hunter.

Es ist an der Zeit, mit Stil zur Jagd zu schreiten: Der neue Outfits Pack DLC ist ab sofort für Way of The Hunter erhältlich. Nun darf die Wildness zum Beispiel in der traditionellen Gewandung eines slowakischen Jägers oder aber in der exklusiven Tracht eines echten Gentlemans erkundet werden.

Der DLC bietet je ein einzigartiges Outfit für jeden Charakter – River, April, Wallace, Jackie und Malachi. Alle können im Multiplayer sowie im „Freie Jagd“-Modus benutzt werden.

Zusammen mit dem Outfits Pack ist ein neuer Patch für Way of the Hunter für alle Plattformen erhältlich. Dieser bringt zahlreiche Verbesserungen, Anpassungen und Korrekturen ins Spiel.

So wurde etwa die Unterstützung für Controller am PC verbessert oder einige neue Parkgelegenheiten im Nez Perce Valley und in Transivlanien geschaffen. Die Patch-Notes gibt es hier.

Der Outfits Pack DLC ist ab sofort zum Preis von 4,99 € erhältlich. Besitzer des Map Pack 2 erhalten den neuen DLC natürlich kostenlos.

Das Basisspiel wird benötigt, um den DLC zu spielen. Way of the Hunter ist für PC, PlayStation®5 und Xbox Series X|S zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 39,99 € erhältlich.