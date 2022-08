Way of the Hunter: Was Jäger über Wildfleisch und Tiere wissen sollten

Autor:, in / Way of the Hunter

Im neuen Trailer zu Way of The Hunter erfahren Jäger mehr über Wildfleisch und die Tiere, die in der Umgebung ihrer Ranch leben.

Erfahrt im neuen Explanation-Trailer zu Way of the Hunter alles über die Bear Den Ranch und seine Tiere, die in ihrer unmittelbaren Umgebung in der Wildnis leben.

Lernt außerdem, welche Verantwortung ihr habt, ethisch korrektes Fleisch an lokale Restaurants zu liefern, die Wert auf höchste Qualität legen.

Werft darüber hinaus auch einen ersten Blick auf eure Ausrüstung und lernt, wie ihr das Verhalten der Tiere deutet.

Way of the Hunter erscheint am 16. August 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.