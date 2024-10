Way of the Hunter: Wild Expeditions Edition geht im November auf Jagd

Autor:, in / Way of the Hunter

Way of the Hunter Wild Expeditions, die ultimative Edition von Jagdgebieten, wird am 29. Oktober veröffentlicht.

Die Wild Expeditions Edition von Way of the Hunter steht kurz vor der Veröffentlichung und wird am 29. Oktober 2024 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S (nur im Handel) erhältlich sein!

Erforscht die riesige Wildnis im Spiel und erfüllt all eure Jagdfantasien in der kommenden Wild Expeditions-Edition von Way of the Hunter. Diese authentische Jagdsimulation kombiniert atemberaubende Landschaften aus Nordamerika, Europa, Neuseeland und Afrika mit einer spannenden Geschichte und ethischen Jagdherausforderungen.

Entdeckt sechs ausgedehnte Jagdgebiete, navigiert in wendigen UTVs durch die Wildnis, lernt etwas über Lebensräume und das Verhalten von Tieren und meistert schließlich, wie man die Fitness der Tiere steuert, um die seltensten und beeindruckendsten Trophäen zu erlegen.

Ganz gleich, ob ihr euch mit faszinierenden Fällen von unethischer Jagd auseinandersetzt oder eine freie Jagd genießt, Wild Expeditions bietet etwas für jeden angehenden Jäger.

Erweitert euer Erlebnis mit dem Hunter’s Pack und dem Outfits Pack, das fünf alternative, stilvolle Outfits, eine gravierte antike Schrotflinte, eine einzigartige Autolackierung und eine beeindruckende Holzstatue für eure Hütte in Transsilvanien enthält.

Die folgenden 6 DLCs sind in Wild Expeditions enthalten:

Tikamoon Plains ist ein riesiges neues Jagdgebiet in Afrika. Erforscht die unterschiedlichsten Landschaften, von windigen Bergen über tödliche Wüsten bis hin zu riesigen Savannen, in denen es von Leben wimmelt. Begleitet Malachi, einen professionellen Jagdführer, und führt eine Gruppe von Abenteurern durch die aufregende Welt von Tikamoon Plains, die von der afrikanischen Wildnis inspiriert ist. Inklusive Bogenjagd und 2 erstklassigen Jagdbögen.

Aurora Shores ist ein atemberaubendes Jagdgebiet im nördlichsten Teil der USA, in der Wildnis Alaskas. Als frischer Absolvent der Wildlife Trooper School ist es eure Aufgabe, die natürlichen Ressourcen von Aurora Shores zu schützen. Erkundet die unberührte Natur mit ihrem reichen Bestand an Wildtieren wie Kodiakbären, Roosevelt-Elchen, Waldbisons und vielen anderen. Armbrüste sind inbegriffen.

Der Matariki Park in Neuseeland bietet eine bemerkenswerte Mischung aus verschiedenen Biomen. Durchquert hügeliges oder bergiges Gelände, in dem der einzigartige Himalaya-Tahr und der mächtige Sambar-Hirsch zu Hause sind, und wagt euch in die Tiefland-Waldgebiete, das Reich des majestätischen Rothirsches. Taucht ein in die Schönheit der Natur und die naturgetreue Tierwelt, die euch stundenlang beschäftigen wird, und erhaltet gleichzeitig Einblicke in die einzigartigen lokalen Gewohnheiten und Traditionen.

Das Lintukoto-Reservat ist ein fantastisches Jagdgebiet in Skandinavien und die neueste Ergänzung zu Way of the Hunter. Erlebt die Abenteuer des Wildhüters Mikael und entdeckt die Natur und die Tiere des europäischen Nordens.

Das Outfit-Paket enthält ein Originalkostüm für jeden Charakter – River, April, Wallace, Jackie und Malachi, das in der Freien Jagd und im Mehrspielermodus verwendet werden kann.

Im Hunter’s Pack ist eine Schrotflinte mit Gravuren, eine Lackierung für das Auto und eine holzgeschnitzte Mufflon-Statue für die Hütte.