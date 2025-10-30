WayForward: Siebtes Shantae Spiel in Entwicklung

Beim Event Limited Run Games Presents (LRG3) wurde ein neuer Teil von Shantae offiziell bestätigt.
In einem Video dankte Series Director Matt Bozon den Fans für den Erfolg von Shantae Advance: Risky Revolution, dem aktuellen Teil. Er wurde erst im August für Xbox und Co. veröffentlicht.
Gleichzeitig gab man die Arbeit an einem siebten Teil von Shantae bekannt, an dem man derzeit hart arbeitet. Auf Informationen zum neuen Spiel wird man aber erst einmal ein wenig warten müssen.
Ein tolles Franchise. Ich bin zuversichtlich das auch dieser Teil gut wird.
Hab noch einen Teil von den Gold Spielen installiert, muss ich auch mal zocken.
Die Spiele sind echt gut. Müsste mal wieder eins spielen bei Gelegenheit. Vielleicht auf dem GBC.
Schon das siebte Spiel, scheint ja ziemlich beliebt zu sein.
Tolle Reihe, die Spaß macht, aber auch fordernd ist.
Ich mag die Games, tolle Spielmechanik für ein 2D Plattformer, aber bitte nicht mehr in Pixel Optik. Die HD Ableger sind soviel schöner!
Nee nix für mich
Shantae sind gute Spiele kenne zwar nur drei Stück aber die waren mega gut,und wenn man alle Erfolge wollte sogar sehr fordernd.