WayForward: Siebtes Shantae Spiel in Entwicklung

WayForward hat die Entwicklung eines weiteren Spiels der Reihe Shantae bestätigt.

Beim Event Limited Run Games Presents (LRG3) wurde ein neuer Teil von Shantae offiziell bestätigt.

In einem Video dankte Series Director Matt Bozon den Fans für den Erfolg von Shantae Advance: Risky Revolution, dem aktuellen Teil. Er wurde erst im August für Xbox und Co. veröffentlicht.

Gleichzeitig gab man die Arbeit an einem siebten Teil von Shantae bekannt, an dem man derzeit hart arbeitet. Auf Informationen zum neuen Spiel wird man aber erst einmal ein wenig warten müssen.