We Are The Caretakers: Xbox Series X/S-Version erscheint im Januar

We Are The Caretakers erscheint im Januar für Xbox Series X/S. Die Xbox One-Fassung wird noch auf sich warten lassen.

We Are The Caretakers ist ein großes 3D-Strategie-Rollenspiel, das in einer postapokalyptischen afrofuturistischen Welt spielt.

Rekrutiert, trainiert und verwaltet eine geheime Fraktion von High-Tech-Beschützern („The Caretakers“), um die Welt zu vereinen und die bedrohten Kreaturen zu verteidigen, von denen euer Planet abhängt.

Konfrontiert ein mysteriöses außerirdisches Schiff, während die massive Energiebarriere, die eure Gesellschaft schützt, fällt. Baut einen Widerstand von über 100 Charakteren auf und verwaltet gleichzeitig euren Ruf, euer Kapital, eure Tiere und eure Allianzen.

We Are The Caretakers ist eine aufregende neue Art von Strategiespiel, das Truppenaufbau, „RTS mit Pause“ und rundenbasierte JRPG-Kämpfe in einer spannenden Kampagne vereint.

Das Spiel stützt sich auf die Erfahrungen von Rangern, Naturschützern und Forschern aus erster Hand und modelliert die sich entwickelnden Mensch-Tier-Probleme von heute in einem aufregenden und fesselnden Sci-Fi-Strategiespiel-Erlebnis.

Das Spiel führt die Spieler in ein originelles Sci-Fi-Universum mit nuancierten Charakteren, einer düsteren Geschichte, tiefen Geheimnissen, vielschichtigen Management-Herausforderungen und eskalierenden Konflikten, für die es keine einfachen oder absoluten Lösungen gibt.

We Are The Caretakers wurde von einem von der Kritik gefeierten, preisgekrönten und vielseitigen Team entwickelt, zu dem auch IGF-Nominierte, ehemalige Microsoft- und Blizzard-Entwickler gehören, und ist das bisher ambitionierteste Projekt von Heart Shaped Games.

Das Spiel erscheint am 6. Januar 2023 und kann bereits jetzt mit einem Launch-Rabatt vorbestellt werden:

Den offiziellen Launch Trailer gibt es hier zu sehen: