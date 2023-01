We Were Here Forever: Adventure ab sofort für Xbox erhältlich

Autor:, in / We Were Here Forever

Das Adventure We Were Here Forever ist ab sofort auch für Xbox-Konslen erhältlich.

Ab heute ist das Koop-Puzzle-Adventure We Were Here Forever für PlayStation 4 & 5, Xbox One und Xbox Series X|S zum Preis von 17,99 Euro erhältlich.

Mit der Konsolenveröffentlichung kommt eine Cross-Play Funktion, wodurch dies das erste Spiel der Serie ist, bei dem sich Entdecker auf ihren bevorzugten Plattformen verbinden können.

Mit der Veröffentlichung können Fans der Serie nun in das nächste eigenständige Spiel der Puzzle-Adventure-Serie auf Konsolen eintauchen. Darüber hinaus bringt der neue Teil auch ein neues Feature in die Serie. Denn Spieler können es gemeinsam erkunden und das Geheimnis von Castle Rocks unabhängig von ihrer Plattform lüften, da es das plattformübergreifende Feature mit seiner Veröffentlichung mitbringt.

Noch nie war es so einfach, mit anderen Spielern in Kontakt zu treten und Freundschaften zu schließen, die ein Leben lang halten.

Marion Strumpel von Total Mayhem Games sagt: „Wir freuen uns sehr, das neueste Spiel unserer Serie endlich auf Konsolen zu veröffentlichen. Und mit dem neuen plattformübergreifenden Feature können jetzt noch mehr neue Spieler in diesem Abenteuer Freundschaften schließen (oder brechen!), egal welche Plattform sie bevorzugen! Dies ist ein großer Moment – nicht nur für unsere Fans, sondern auch für uns – und wir haben vor, weiter an der Serie zu arbeiten, um viele weitere unvergessliche Momente zu ermöglichen!“

In We Were Here Forever kehren die Entdecker in die eisige Antarktis zurück. Fans stürzen sich in ein weiteres Abenteuer mit neuer und verbesserter Grafik.

Mit einer Spielzeit von mehr als 12 Stunden bietet We Were Here Forever eine spannende Fortsetzung der Geschichte und ist das bisher längste Spiel der Serie. Spieler, die die Serie noch nicht kennen, müssen sich keine Sorgen machen; dieses Spiel kann natürlich auch als eigenständiges Erlebnis genossen werden.

Die verlorenen Entdecker aus den vorangegangenen Spielen finden sich erneut getrennt voneinander in den Kerkern von Castle Rock wieder, bewaffnet mit nichts als den treuen Walkie-Talkies, die die einzige Verbindung zwischen ihnen und ihren Partnern darstellen.

Gemeinsam müssen sie sich einen Weg durch – und aus – den Tiefen dieses bösen, magischen Reiches bahnen. Aufgrund des neuen, freieren Designs der Rätsel und der Umgebung wird sich dieses Abenteuer für jedes Entdeckerpaar anders entfalten.

In We Were Here Forever erfahren die Spieler mehr über die geheimnisvolle Geschichte von Rockbury – der Stadt, die zusammen mit ihrem Spukschloss den Rahmen für die gesamte bisherige Serie bildet.

Vor langer Zeit versuchten diese Stadt und ihre Bewohner, sich gegen einen verderbten König aufzulehnen, um sich aus diesem magischen Reich zu befreien, das scheinbar außerhalb von Zeit und Raum existiert. Und je mehr Spieler über die Vergangenheit erfahren, desto mehr fragen sie sich vielleicht: Kann man Castle Rock jemals … wirklich … entkommen?

Speziell für die Konsolenversion wurde ein neuer Trailer enthüllt: