We Were Here Forever: Fortsetzung erscheint für Xbox Series X|S

Das Koop-Puzzle-Adventure We Were Here Forever soll noch dieses Jahr für Xbox Series X|S erscheinen.

Total Mayhem Games hat We Were Here Forever offiziell für Xbox Series X|S angekündigt. Im vierten Teil der We Were Here-Serie kehren Spieler einmal mehr als Arktis-Forscher nach Castle Rock zurück, um die kniffligen Rätsel des atmosphärischen Zwei-Spieler-Koop-Abenteuers zu lösen.

Wie gewohnt werden die Rätsel ausschließlich kooperativ zu lösen sein und jede Menge Kommunikation und Zusammenarbeit erfordern. Das Ganze wird erstmals durch die Power der Xbox Series X|S in Szene gesetzt und die Welt von Castle Rock auf eine Art zum Leben erweckt, die für die Serie bisher einzigartig ist.

Bei We Were Here Forever handelt es sich, wie schon bei seinen Vorgängern We Were Here, We Were Here Too und We Were Here Together um ein eigenständiges Spiel. Jedoch werden im kommenden Teil einige schockierende Enthüllungen im Zusammenhang mit den früheren Teilen der Serie enthalten sein. Wer diese vollends verstehen möchte, wird nicht um die Vorgänger herumkommen.

We Were Here Forever soll 2021 erscheinen und Entwickler Total Mayhem Games plant bis zur Veröffentlichung nach und nach weitere Informationen zum Titel mit den Fans zu teilen.