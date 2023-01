We Were Here Forever: Gameplay-Videos voller Rätsel

Autor:, in / We Were Here Forever

In fünf neuen Videos könnt ihr euch rund 180 Minuten Gameplay aus We Are Here Forever auf der Xbox Series X anschauen.

Gemeinsam mit eurem Koop-Partner wacht ihr eingesperrt in einem Verlies auf. Jeder von euch in einem anderen Raum. Zusammen müsst ihr euch nun durch spannende Rätsel kämpfen und dabei eng zusammen arbeite. Sieht euer Mitspieler vielleicht was, das euch dabei hilft, die nächste Tür zu öffnen? Nutzt eure Walkie-Talkies und tauscht euch aus. Jeder Hinweis, denn ihr seht, kann des Rätsels Lösung sein.

Unseren Test zu We Were Here Forever könnt ihr euch hier anschauen.

We Were Here Forever | Unser Rätselabenteuer beginnt

We Were Here Forever | Gameplay Part 2

We Were Here Forever | Gameplay Part 3

We Were Here Forever | Gameplay Part 4

We Were Here Forever | Gameplay Part 5

We Were Here Forever ist für 17,99 Euro im Microsoft Store verfügbar.

