We Were Here Forever: Release-Termin für Konsolen auf Ende Januar datiert

Der Release-Termin für die Konsolenversionen von We Were Here Forever wurden auf Ende Januar datiert.

We Were Here Forever erscheint am 31. Januar 2023 zum Preis von 17,99 Euro auf Konsolen, inklusive Cross-Plattform-Funktion, wie Total Mayhem Games heute bekannt gab.

Zum ersten Mal in der Serie können sich Entdecker mit einem Partner auf PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC verbinden, was es einfacher macht, gemeinsam die Reise anzutreten.

Werdet ihr das Geheimnis lüften?

We Were Here Forever ist der neueste eigenständige Teil der We Were Here-Reihe und bringt die Fans zurück in das mysteriöse Castle Rock mit einem neuen Erlebnis, preisgekröntem Rätseldesign und einer noch spannenderen 12+-stündigen Geschichte, die in einem großen Finale endet!

In diesem kooperativen Abenteuer wachen Spieler gemeinsam mit ihrem Partner eingesperrt und getrennt in den finsteren Verliesen von Castle Rock auf. Mit Ihrem treuen Walkie-Talkie als einzigem Kommunikationsmittel müssen sie gemeinsam atemberaubende Rätsel lösen, um wieder zu entkommen – zumindest hoffen das beide!

Im kalten antarktischen Castle Rock steht ein verwunschenes und vergessenes Schloss in der Nähe einer Stadt namens Rockbury. Sobald ihr den Bergfried verlassen habt, erfahrt ihr die Geschichte von Rockbury und den Bewohnern der Stadt, die einst einen Widerstand gegen den König planten, um diesem mysteriösen Reich außerhalb von Raum und Zeit zu entkommen… Jedes Abenteuer kann sich dank der freien Gestaltung anders entfalten, so dass die Entdecker ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen können. Was die ewige Frage aufwirft: Kann man Castle Rock jemals … wirklich … entkommen?

Marion Strumpel von Total Mayhem Games sagt: „Es ist unglaublich zu sehen, wie sich Spieler durch unsere Spiele verbinden und Erinnerungen schaffen, die für immer bleiben. Die neue Cross-Play-Unterstützung in We Were Here Forever macht es den Spielern leichter als je zuvor, gemeinsam etwas Aufregendes zu erleben – auch wenn die Rätsel manchmal die Freundschaft auf die Probe stellen können!“

Zur Bekanntgabe des Termins für Konsolen gibt es auch einen neuen Trailer: