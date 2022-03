We Were Here Forever: Veröffentlichung im Mai geplant

Autor:, in / We Were Here Forever

We Were Here Forever erscheint im Mai 2022 für PC. Die Version für Xbox und PlayStation soll kurz darauf veröffentlicht werden.

In rund zwei Monaten wird We Were Here Forever auf PC (Steam und Epic) erhältlich sein! Die Spieler können schon jetzt die rätselhafte Geschichte von Castle Rock erkunden, um sich auf ein weiteres episches Abenteuer am 10. Mai vorzubereiten. Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 5 & 4 folgen kurz darauf,

Seht euch den We Were Here Forever-Date-Trailer an:

Um die Spieler auf die Hintergrundgeschichte des Spiels vorzubereiten und ihnen einen Einblick in We Were Here Forever zu geben, startet Total Mayhem Games eine spezielle 6-teilige Live-Action-Videoserie namens We Were Here Stories: Chronicles of Castle Rock, wobei die erste Episode heute veröffentlicht wird:

In der kooperativen We Were Here-Reihe geht es seit langem um die Flucht aus Castle Rock. We Were Here Forever steigert dieses Abenteuer mit neuen, nicht linearen Möglichkeiten, das unheimliche Schloss gemeinsam mit deinem Partner oder Freund zu erkunden. N

atürlich werden die Spieler auch eine noch fesselndere, über 12 Stunden dauernde Geschichte erleben, die zu einem großen Finale führt. Mit eurem treuen Walkie-Talkie als einzigem Kommunikationsmittel müsst ihr und euer Freund gemeinsam verblüffende Rätsel lösen, um noch einmal zu entkommen – zumindest hofft ihr das!

Ihr bahnt euch einen Weg durch bisher unbekannte Teile von Castle Rock, und sobald ihr den Bergfried verlassen habt, erfahrt ihr die Geschichte von Rockbury – die Bewohner der Stadt und die Fluchtpläne eines Widerstands, der sich gegen den König gebildet hat.

Hope führt euch zu einem unheimlichen Friedhof und lässt euch in die dunklen Gewässer der Gießerei hinabsteigen. Dabei erfahrt ihr mehr über vergangene Ereignisse, die sich an diesem mysteriösen Ort zugetragen haben. Während ihr in We Were Here Forever versucht, aus Castle Rock zu entkommen, könntet ihr anfangen zu glauben, was ihr die ganze Zeit befürchtet habt: Kann man Castle Rock jemals wirklich entkommen?

Geschlossene Beta-Tester haben bereits erfolgreich Teile dieses schwer fassbaren Reiches erkundet. PC-Spieler können am 10. Mai in ihre Fußstapfen treten. Kurz darauf können auch Konsolenspieler auf Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 4 & 5 ihre Chance zur Flucht nutzen! Für diejenigen, die nicht bis dahin warten können, wird es auf der W.A.S.D. in London vom 7. bis 9. April 2022 eine spielbare Vorschau auf PC geben, wo Total Mayhem Games einen eigenen Stand haben wird.