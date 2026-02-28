We Were Here Tomorrow: Neuer Teil katapultiert Reihe in eine völlig neue Zukunft

We Were Here Tomorrow eröffnet das nächste Kapitel der Koop‑Puzzlereihe mit neuen Elementen.

Total Mayhem Games hat We Were Here Tomorrow angekündigt, den neuesten Teil der First‑Person‑Koop‑Puzzleserie, der 2026 für Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll. Die Reihe setzt erneut auf Kommunikation, Vertrauen und Zusammenarbeit, wagt jedoch den bislang größten stilistischen und spielerischen Sprung.

Im Fokus steht ein retro‑futuristisches Forschungskomplex namens Norcek, in den die Explorers versetzt werden. Die Umgebung ist geprägt von rätselhafter Technologie, verborgenen Geheimnissen und einer Atmosphäre voller offener Fragen.

In diesem kooperativen Abenteuer für zwei Spieler brechen die Explorers zu riskanten Missionen auf, um die Wahrheit hinter ihrer Ankunft in dieser Anlage zu entschlüsseln.

Erstmals in der Geschichte von We Were Here erhalten die Explorers futuristische Ausrüstung und asymmetrische Fähigkeiten, die das Zusammenspiel entscheidend verändern.

Klare Kommunikation über das ikonische Walkie‑Talkie bleibt unverzichtbar, da jeder Spieler nur einen Teil der Informationen besitzt, die zum Lösen der komplexen Rätsel notwendig sind. Vertrauen und gegenseitige Abhängigkeit bilden das Fundament, um die Herausforderungen des Norcek‑Komplexes zu meistern.

Die neuen Mechaniken unterstreichen den Fokus auf Teamarbeit. Asymmetrische Puzzles verlangen unterschiedliche Perspektiven, während individuelle Fähigkeiten genutzt werden müssen, um Hindernisse zu überwinden und Fortschritt zu erzielen.

Die geheimnisvolle Geschichte führt durch unerforschte Bereiche, fortschrittliche Technologien und düstere Enthüllungen, die das Bild des Norcek‑Komplexes Stück für Stück erweitern.

We Were Here Tomorrow setzt damit auf eine Mischung aus frischem Setting, neuen spielerischen Möglichkeiten und der vertrauten Koop‑Dynamik, die die Reihe auszeichnet.