We Were Here Tomorrow: Steam-Demo und neuer Trailer zum Koop-Rätselabenteuer

We Were Here Tomorrow startet mit zeitlich begrenzter Demo auf Steam und zeigt erstmals das neue Retro-Futur-Setting.

Mit einem überraschenden Release haben Total Mayhem Games und das Koop-Highlight We Were Here Tomorrow eine spielbare Demo auf Steam veröffentlicht. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des Triple-I Initiative Showcase und wurde von einem neuen Trailer begleitet, der einen ersten Eindruck vom kommenden Abenteuer vermittelt.

Die Demo ist nur für kurze Zeit verfügbar und bietet Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit, gemeinsam mit einem Partner in die neue Spielwelt einzutauchen. Im Fokus steht dabei das bewährte asymmetrische Koop-Prinzip, bei dem Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg ist.

In der gezeigten Umgebung namens Norcek erkunden zwei Spieler gemeinsam eine geheimnisvolle Anlage und lösen dabei drei unterschiedliche Rätsel. Über Funkgeräte tauschen sie Informationen aus, beobachten ihre Umgebung und arbeiten eng zusammen, um die Herausforderungen zu meistern.

Gleichzeitig gibt die Demo einen ersten Blick auf das neue Retro-Futur-Setting, das das bekannte Spielprinzip in ein frisches Szenario überträgt. Für Fans der Reihe bietet sich damit ein erster spielbarer Vorgeschmack, während Neueinsteiger einen direkten Einstieg in das kooperative Puzzle-Erlebnis erhalten.

Die Demo ist exklusiv auf Steam für eine Woche verfügbar. Die Vollversion von We Were Here Tomorrow erscheint später im Jahr 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.