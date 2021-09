WeakWood Throne: Xbox Launch Trailer zum Open-World-Action-Rollenspiel

In WeakWood Kingdom ist etwas Schlimmes passiert. Wütende Bestien machen die Äcker und Felder unsicher und die Bewohner verlieren jeden Tag an Hoffnung. Alles begann mit der Herrschaft des neuen Königs. Finde heraus, was im Thronsaal passiert ist.

In WeakWood Throne könnt ihr überall hinreisen, ob mit dem Skateboard oder dem Boot. Sprecht mit der Bevölkerung, nehmt Quests an und tötet Monster, um EP zu erhalten. Investiert Fertigkeitspunkte in Stärke, Geschicklichkeit oder Magie, findet Gold in geheimen Truhen, kauft oder erbeutet mächtige Waffen und Rüstungen sowie Tränke und Zubehör.

Verbessert eure Werte, findet euren Lieblingskampfstil und bereitet euch auf die letzte Reise vor: zum Schloss des Königs! Auf diesem gefährlichen Weg werden die Feinde noch stärker sein, aber sie sind nur ein Vorgeschmack auf das, was euch im Endkampf erwartet!

Den WeakWood Throne Xbox Launch Trailer könnt ihr euch hier ansehen: