Weapon of Choice DX: Side-Scroller kann vorbestellt werden

Der energiegeladene Side-Scroller Weapon of Choice DX kann für Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S vorbestellt werden.

Weapon of Choice DX ist ein traditioneller Run-and-Gun-Shooter, aber mit vielen Innovationen. Wie im Genre üblich, rennen die Spieler durch aufwendige Levels und schießen auf wilde Aliens, aber jetzt sorgen Erweiterungen wie „Death-Brushing“ und das Spider-Pack für ein originelles Erlebnis.

Einige der Gameplay-Änderungen richten sich an ältere Spieler, kommen aber dennoch allen Spielern zugute. Die DX-Version verbessert das Spiel mit einer Anpassung des Schwierigkeitsgrads, versteckten Sammelobjekten, einem neuen Widescreen-Layout und aufgepeppter 4K-Grafik.

„Sagen wir einfach, wenn du wie ich Run ’n‘ Gun-Spiele liebst, bist du wahrscheinlich… in einem gewissen Alter. Das bedeutet, dass Ihre Reflexe langsamer werden und Ihre Sehkraft schlechter wird“, bemerkt Nathan Fouts, Lead Designer, „Aber ich habe hart daran gearbeitet, diese Probleme mit Weapon of Choice DX anzugehen. Die größte Neuerung ist ‚Death-Brushing‘, das den Spielern eine Zeitlupen-Fähigkeit verleiht, wenn sie fast sterben. Als Gamer fällt es einem nach einem harten Tag viel leichter, sich hinzusetzen, ein paar Aliens abzuschießen und sich zu amüsieren. Und wenn Sie eine Old-School-Herausforderung suchen, können Sie immer noch den Schwierigkeitsgrad hochschrauben und ohne die Hilfe spielen!“

„Wenn Sie erfahren sind, haben Sie wahrscheinlich eine Menge Run ’n‘ Guns gespielt. Weapon of Choice DX bleibt der Formel treu, nimmt aber eine Menge spannender Änderungen vor. Es gibt kein reguläres ‚Leben‘-System, sondern jedes deiner drei Leben ist ein einzigartiger Charakter mit seiner eigenen ‚Waffe der Wahl‘. Und du kannst neue „Leben“ erhalten, indem du neue Charaktere rettest, die im Spiel versteckt sind! Es gibt sieben völlig einzigartige Charaktere, die Sie steuern können. Und wenn Sie sterben, können Sie sich mit der Vengeance Missile buchstäblich zurück in die Schlacht stürzen! Erfahrene Gamer werden die Neuerungen lieben, aber auch neue Spieler werden viel Spaß haben.“, so Nathan Fouts

Weapon of Choice DX im Xbox Store für 5,99 Euro vorbestellen

Weapon of Choice DX erscheint am 2. September 2021 für Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S.