Weird West: Läuft auf Xbox Series S jetzt mit 60 FPS

Das The Miners and the Restless-Update für Weird West wurde auf allen Plattformen ausgerollt.

Wie der Name schon vermuten lässt, fügt das Update neue Minenstandorte hinzu, damit die Kopfgeldjagd nicht langweilig wird.

Zusätzliche Zielsystemoptionen sollen weiterhin die Erkundung der Standorte von Minen erleichtern, während alle Waffen ein Facelifting mit zusätzlichen Werten und Beutevariationen erhalten haben.

Vollständig überarbeitet wurde das Spielfortschrittssystem, sodass erworbene Waffenfähigkeiten zwischen Helden übertragen werden können.

Weiterhin stehen bei einem neuen Außenposten Schimpansen-Relikte zum Kauf bereit und die Wirtschaft insgesamt erhielt ein vollständiges Balance-Update.

Spieler von Weird West auf Xbox Series S freuen sich zusätzlich darüber, dass das Spiel auf ihrer Konsole nun auch mit 60 FPS läuft.

Die Inhalte des neuen Updates stellt Devolver Digital auch in einem eigenen Video vor: