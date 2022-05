Weird West: Snake in my Boot-Update bringt Waffenverschrottung und mehr

Autor:, in / Weird West

Das Snake in my Boot-Update für Weird West führt eine Waffenverschrottung, ein neues Projektilsystem und mehr ein.

Für PC bereits verfügbar, wird Weird West auf Konsolen an diesem Wochenende ebenfalls das Snake in my Boot-Update erhalten.

Darin enthalten sind neue Begegnungen auf euren Reisen, ein überarbeitetes Projektilsystem und ein Modus zur Verschrottung von Waffen.

Weiterhin können Spieler im kostenlosen Update tödliche Nahkampf-Stealth-Takedowns ausprobieren oder nicht-tödliche stumpfe Waffen einsetzen.

Devolver Digital hat dazu auch einen Trailer veröffentlicht: