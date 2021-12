Weird West: Vorbestellung möglich, zum Launch im Game Pass

Auf dem offiziellen Twitter-Account von Weird West wurde angekündigt, dass das Rollenspiel zum Startdatum für den Abo-Service des Game Passes verfügbar sein wird. Es wird sowohl für Xbox Game Pass als auch für den neu benannten PC Game Pass erscheinen und kann ab sofort vorbestellt werden.

In der Dark Fantasy-Interpretation des Wilden Westens schlüpft ihr in die Rolle eines Protagonisten, der mit einer Vielzahl von Fähigkeiten und Begleitern übernatürlichen Kräften begegnet und gegen sie kämpft.

Weird West is coming to Xbox Game Pass on day 1!

Saddle up on January 11th 2022.

Find out more and pre-order at https://t.co/PG7cNf5uGS pic.twitter.com/XUdXIunYw9

— WolfEye Studios (@WolfEyeGames) December 10, 2021