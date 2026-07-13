Welcome to Kowloon: Ein günstiges Zuhause wird zum Albtraum

Was als Suche nach günstigem Wohnraum beginnt, entwickelt sich schnell zu einem verstörenden Horrortrip, denn Welcome to Kowloon führt euch tief in eine bedrückende Welt voller Geheimnisse und unheimlicher Begegnungen.

Das First-Person-Indie-Horrorspiel versetzt euch in die dicht bebauten Straßen von Kowloon, wo hinter der Fassade scheinbar gewöhnlicher Bewohner dunkle Geheimnisse lauern. Der Einzug in ein neues Zuhause entwickelt sich schon bald zu einem Abstieg in enge Gassen, klaustrophobische Räume und eine Atmosphäre, in der die Grenzen zwischen Realität und Angst zunehmend verschwimmen.

Atmosphärischer Horror statt Action

Im Mittelpunkt steht die Erkundung einer düsteren Umgebung. Spieler folgen Hinweisen durch neblige Straßen, schmale Betonkorridore und verlassene Wohnbereiche, während ihnen immer wieder ungewöhnliche Persönlichkeiten begegnen.

Die Spannung entsteht dabei vor allem durch die dichte Atmosphäre, detaillierte Umgebungen und den Einsatz von hochwertigem 3D-Sound, der das beklemmende Gefühl zusätzlich verstärken soll.

Kurze Horrorreise mit Fokus auf die Geschichte

Welcome to Kowloon versteht sich als kompaktes, storyorientiertes Horror-Erlebnis im Stil eines Walking Simulators. Statt auf Kämpfe oder Action konzentriert sich das Spiel auf seine Erzählung, psychologischen Horror und das langsame Aufdecken der Geheimnisse hinter den Bewohnern und dem geheimnisvollen Wohnviertel.

Wer atmosphärische Horrorspiele mit Fokus auf Spannung und Erkundung bevorzugt, dürfte hier eine intensive, wenn auch bewusst kompakte Spielerfahrung finden.