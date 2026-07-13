Welcome to Kowloon: Ein günstiges Zuhause wird zum Albtraum

Was als Suche nach günstigem Wohnraum beginnt, entwickelt sich schnell zu einem verstörenden Horrortrip, denn Welcome to Kowloon führt euch tief in eine bedrückende Welt voller Geheimnisse und unheimlicher Begegnungen.
Das First-Person-Indie-Horrorspiel versetzt euch in die dicht bebauten Straßen von Kowloon, wo hinter der Fassade scheinbar gewöhnlicher Bewohner dunkle Geheimnisse lauern. Der Einzug in ein neues Zuhause entwickelt sich schon bald zu einem Abstieg in enge Gassen, klaustrophobische Räume und eine Atmosphäre, in der die Grenzen zwischen Realität und Angst zunehmend verschwimmen.
Atmosphärischer Horror statt Action
Im Mittelpunkt steht die Erkundung einer düsteren Umgebung. Spieler folgen Hinweisen durch neblige Straßen, schmale Betonkorridore und verlassene Wohnbereiche, während ihnen immer wieder ungewöhnliche Persönlichkeiten begegnen.
Die Spannung entsteht dabei vor allem durch die dichte Atmosphäre, detaillierte Umgebungen und den Einsatz von hochwertigem 3D-Sound, der das beklemmende Gefühl zusätzlich verstärken soll.
Kurze Horrorreise mit Fokus auf die Geschichte
Welcome to Kowloon versteht sich als kompaktes, storyorientiertes Horror-Erlebnis im Stil eines Walking Simulators. Statt auf Kämpfe oder Action konzentriert sich das Spiel auf seine Erzählung, psychologischen Horror und das langsame Aufdecken der Geheimnisse hinter den Bewohnern und dem geheimnisvollen Wohnviertel.
Wer atmosphärische Horrorspiele mit Fokus auf Spannung und Erkundung bevorzugt, dürfte hier eine intensive, wenn auch bewusst kompakte Spielerfahrung finden.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Also bei aller Liebe für kleine Indie Teams, kommen momentan zu viele „Lauf durch Gänge / Räume / Häuser und grusel dich psychologisch subversiv“ – Simulatoren. Ich meine so viele clickbedürftige Streamer gibts doch gar nicht, dass man hier einen solchen Schwall an Laufgeisterbahnen rechtfertigen könnte, oder? Wie wäre es mal mit ein bisschen Echtzeitstrategie – da habt ihr garantiert kaum Konkurrenz. Oder wie wäre es mit einem Point&Click Adventure, indem man einen tollpatschigen Piratenanwärter durch absurde Abenteuer in der Karibik lenkt. – Ach das hat schon jemand gemacht? Mist!
Was ich damals saugeil fand, aber leider kaum jemand sonst: Battlezone 1 und 2. Basenbau, Einheiten kommandieren und selber im Sci-Fi Tank sitzen und ballern. Herrlich! Macht doch sowas nochmal.
Echtzeitstrategie sollte wirklich mal mehr gepushed werden, gerade von größeren Studios.
Ich gucke mir zwar keine Streams an, aber mit RTS und Click&Point erreicht man leider nicht die Masse. Ich glaube, die brauchen diese schnelle Action und Spannung. Auf was anderes kann man sich anscheinend nicht mehr konzentrieren.
Beim Basenbau zugucken? Ca. 30 Minuten passiert fast nichts?
Ist halt uncool. 🤷🏻♂️
Kann man auch so Casual mit viel Action wie in Schlacht um Mittelerde und Halo Wars machen, darauf würden sich sicher viele freuen.
Wurde mir heute Morgen im Store angezeigt und es sieht ziemlich cool aus.
Hab’s mal auf die Wunschliste gesetzt. Vielleicht schlage ich die Tage mal zu.
Nicht noch ein Walking Simulator, das wird alles zu viel 😵.
Dieses Gebiet in dem Viertel hätte ich nur zu gerne noch live gesehen und erlebt. Waren im März zumindest in dem Park wo dieses Gebilde mal stand in Hongkong. Eine wahnsinns Stadt! 😃🤯🥰