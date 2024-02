Welcome to ParadiZe: Animierter Launch-Trailer startet Zombiekalypse

Autor:, in / Welcome to ParadiZe

Die heutige Veröffentlichung von Welcome to ParadiZe wird mit einem animierten Launch-Trailer gefeiert.

NACON und Eko Software freuen sich, die Veröffentlichung von Welcome to ParadiZe mit einem animierten Launch-Trailer zu feiern. Dieser Titel, der Action, Crafting, RPG und Survival in einer verrückten offenen Welt vereint, ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.

Erlebt eine völlig absurde Geschichte

Sobald ihr in ParadiZe ankommt, müsst ihr feststellen, dass der viel gepriesene sichere Zufluchtsort ebenfalls in die verrottenden Hände des untoten Feindes gefallen ist. Erkundet eine Vielzahl von Umgebungen und begegnet den gestörten Bewohnern, während ihr versucht, der Zombie-Apokalypse zu entkommen.

Verbessert euren Charakter und verteidigt euer Lager

Dank der RPG-Aspekte dieses Spiels könnt ihr eine ganz persönliche Erfahrung machen. Spezialisiert euren Avatar auf Kampf, Überleben oder Zombie-Hacking. Errichtet euer Lager, organisiert seine Verteidigung so, wie ihr es für richtig haltet, und erlebt Welcome to ParadiZe auf eure Weise!

Überlebt mit allem, was ihr in die Finger bekommt

Die Apokalypse hat auch ihre guten Seiten! ParadiZe beherbergt vergessene Schätze und Bergungsmaterialien, die darauf warten, von euch genutzt zu werden. Sammelt alles, was ihr finden könnt, um eure Waffen und Ausrüstung herzustellen, um eure Feinde oder die Umwelt zu besiegen.

Erstellt eure eigene Zombie-Armee

Welcome to ParadiZe bietet eine noch nie dagewesene Funktion: Zombie-Hacking! Dank der revolutionären Hacking-Helme der Tusk-Gruppe könnt ihr jeden Zombie in einen Verbündeten verwandeln! Dann liegt es an euch, ihnen die richtigen Anweisungen zu geben. Verwandelt sie in eure Farmer, in Verteidiger eurer Basis oder in eure persönlichen Leibwächter mit einem Programmiersystem, das sowohl einfach als auch ausgeklügelt ist und euch unendlich viele Möglichkeiten bietet!

Spielt allein oder in einem Team von bis zu 4 Personen

Welcome to ParadiZe wird euch emotional ganz schön auf Trab bringen. Lacht, weint und schreit euch allein oder in einer Gruppe von bis zu 2 Spielern im lokalen Koop-Modus oder 4 Spielern über das Online-Koop-System, um das ganze Abenteuer in guter Gesellschaft zu erleben. Egal, ob ihr sie liebt oder hasst, wenn ihr seht, wie eure Teamkameraden gefressen oder verbrannt werden, aufgespießt werden oder einfach verdursten, habt ihr die Möglichkeit, ihre zombifizierten Avatare zu erschlagen!