Welcome to ParadiZe: Trailer feiert Start der Vorbestellung

Autor:, in / Welcome to ParadiZe

Welcome To Paradize kann ab sofort digital vorbestellt werden, was der Nacon mit einem neuen Trailer feiert.

NACON und Eko Software freuen sich bekannt zu geben, dass Welcome to ParadiZe ab sofort digital vorbestellt werden kann. Zu diesem Anlass zeigt das Studio einen neuen Trailer mit Jeff Tusk, einem der Hauptcharaktere in Welcome to ParadiZe.

Eine spielbare Demo wird außerdem kostenlos auf Steam beim Steam Next Fest vom 29. Januar verfügbar sein. Damit können die Spieler die ersten zwei Stunden ausprobieren, das Survival, Kampf, Crafting und RPG in einer verrückten offenen Welt kombiniert, bevor es am 29. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht wird.

Eine skurrile Geschichte in einer aus den Fugen geratenen Welt

In ParadiZe machen die Zombies die ganze Drecksarbeit. Sie erledigen die harten Jobs und schützen die Überlebenden, dank der revolutionären Hacking-Helm-Technologie der Tusk Group. Als Überlebende der Apokalypse finden sich die Spieler in dieser vermeintlich idyllischen Stadt wieder und erwarten ein Leben in Sicherheit vor wilden Zombieangriffen.

Leider scheint nicht alles wie geplant zu verlaufen. Vor Ort müssen sie sich mit einem Haufen widerspenstiger Einheimischer herumschlagen, von denen einer seltsamer ist als der andere, mit einer zombifizierten Fauna und einer Vielzahl von Umgebungen, die alle ihre eigenen Gefahren bergen. Die Technologie des Hacking-Helms wird ihr bester Trumpf sein, um sich durch ein solch verrücktes und chaotisches Szenario zu kämpfen.

Vorbestellerboni und eine Supporter Edition (PC)/ Zombot Edition (Konsolen)

Wenn Spieler die „Supporter Edition“ oder „Zombot Edition“ kaufen, sobald die endgültige Version von Welcome to ParadiZe veröffentlicht wird, erhalten sie zusätzlich zum Grundspiel fünf kosmetische Packs, mit denen sie ihren Avatar und ihre Zombots individuell gestalten können, sowie eine exklusive Uniform.

Wenn ihr Welcome to ParadiZe jetzt vorbestellt, erhaltet ihr 48 Stunden vor der offiziellen Veröffentlichung am 29. Februar 2024 Zugang zum Spiel. So können sie ParadiZe vor allen anderen ausprobieren und erhalten ein exklusives militärisches Kosmetikpaket für ihren Avatar und ihre Zombots.