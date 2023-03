Guilty Gear Strive: Wenn Hölle und Himmel über die Erde einbrechen

Guilty Gear Strive, das neueste Spiel in der Serie, ist ein 2D-Fighting-Game, das von Arc System Works entwickelt wurde. Das Spiel wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen positiv aufgenommen.

Die Grafiken und der Soundtrack des Spiels sind atemberaubend und tragen dazu bei, die düstere und dystopische Welt von Guilty Gear zum Leben zu erwecken. Das Kampfsystem des Spiels ist schnell, intensiv und erfordert ein hohes Maß an Geschicklichkeit und Strategie, um erfolgreich zu sein. In Guilty Gear Strive gibt es 15 spielbare Charaktere, von denen jeder eine einzigartige Spielweise und Fähigkeiten hat. Das Spiel bietet sowohl Einzelspieler- als auch Multiplayer-Modi, einschließlich Online-Modi, in denen Spieler aus der ganzen Welt gegeneinander antreten können. Guilty Gear Strive hat auch eine umfangreiche Story-Kampagne, die die Ereignisse des Universums fortsetzt und den Spielern mehr Hintergrundwissen über die Charaktere und die Welt des Spiels bietet. Die Kampagne ist voller Action, Drama und unerwarteten Wendungen und bietet eine fesselnde Erfahrung für Einzelspieler. Im neusten Video zeigen wir euch einen Einblick in die Reihe und danach könnt ihr euch selber reinschmeißen, denn das Game ist ab sofort im Xbox Game Pass Abo enthalten. Also ran an den Spaß und schreibt eure Meinung dazu mal in die Kommentare, wir sind gespannt.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.